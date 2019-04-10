В Арктическом комитете назвали причину интереса Азии к Арктике

«Интерес Азии в Арктическом регионе возрос за последние пять лет, если взглянуть на Китай или Южную Корею, Японию, даже Сингапур и Индию. Я думаю, что мы просто не можем забывать о проблеме климата. Всё потому, что изменение климата, которое оказывает влияние на Арктику, также вызывает и реакцию в виде муссонов или засухи и так далее... Это одна из причин интереса Азии», — пояснил Ваурасте.