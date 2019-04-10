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Три жителя Приморья задержаны за попытку продать 15 килограммов ртути

10 апреля 2019, 14:29
Фото: ru.m.wikipedia.org
В Приморье задержаны три местных жителя, которые пытались продать за границу 15 килограммов ртути.

Баллон с ядовитым веществом был обнаружен среди металлолома знакомым одного из них, после чего передан мужчине под предлогом использования в золотодобыче, информирует газета «Известия».

Однако получивший ртуть злоумышленник вместе с двумя сообщниками решили продать её, в связи с чем занялись поиском покупателей. Содержимое баллона они оценили в сумму 15-18 миллионов рублей.

Правоохранители изъяли ртуть в одном из частных домов Уссурийска. По уголовному делу о незаконном обороте ядовитого вещества возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин. Теперь им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

#Новости#Ольга Яковлева#Происшествия
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