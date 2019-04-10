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Пушков: Помпео неудачно сравнил Голанские высоты и Крым

10 апреля 2019, 12:15
Фото: council.gov.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков написал на своей страничке в Twitter, что глава Госдепа США Майк Помпео неправильно высказался по ситуации с Голанскими высотами и Крымом.

Доводы американского чиновника российский сенатор назвал неудачными. Об этом пишет RNS.

Накануне госсекретарь США сообщил, что Израиль занял Голанские высоты с целью защиты своей территории от обстрелов со стороны Сирии. Россия же присоединила Крым просто так, а не потому что она защищалась от нападения.

По словам Пушкова, сравнение Помпео неудачно. Крым на протяжении 200 лет был в составе сначала Российской Империи, а потом и СССР. Голанские высоты же никогда не принадлежали Израилю. В Крыму якобы прошел референдум, и он был присоединен к РФ без войны. Голаны же захватили в ходе боевых действий, поэтому сравнивать их с Крымом нельзя. Еще одним ярким отличием между ситуацией с Крымом и Голанскими высотами является то, что Израиль приходится США союзником.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля 25 марта текущего года. Россия в свою очередь данный шаг осудила.

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