Пушков: Помпео неудачно сравнил Голанские высоты и Крым

Накануне госсекретарь США сообщил, что Израиль занял Голанские высоты с целью защиты своей территории от обстрелов со стороны Сирии. Россия же присоединила Крым просто так, а не потому что она защищалась от нападения.
По словам Пушкова, сравнение Помпео неудачно. Крым на протяжении 200 лет был в составе сначала Российской Империи, а потом и СССР. Голанские высоты же никогда не принадлежали Израилю. В Крыму якобы прошел референдум, и он был присоединен к РФ без войны. Голаны же захватили в ходе боевых действий, поэтому сравнивать их с Крымом нельзя. Еще одним ярким отличием между ситуацией с Крымом и Голанскими высотами является то, что Израиль приходится США союзником.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля 25 марта текущего года. Россия в свою очередь данный шаг осудила.