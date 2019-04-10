Пушков: Помпео неудачно сравнил Голанские высоты и Крым

По словам Пушкова, сравнение Помпео неудачно. Крым на протяжении 200 лет был в составе сначала Российской Империи, а потом и СССР. Голанские высоты же никогда не принадлежали Израилю. В Крыму якобы прошел референдум, и он был присоединен к РФ без войны. Голаны же захватили в ходе боевых действий, поэтому сравнивать их с Крымом нельзя. Еще одним ярким отличием между ситуацией с Крымом и Голанскими высотами является то, что Израиль приходится США союзником.