Министр обороны России поручил разобраться с бездушием и формализмом

Сергей Шойгу привел ряд примеров. Так в одном из военкоматов отказались признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего на основании того, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. А моряки спасательного буксира «Алтай», признанные участниками боевых действий, были вынуждены обратиться в суд, чтобы получить положенные льготы в полном объеме.