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Министр обороны России поручил разобраться с бездушием и формализмом

10 апреля 2019, 05:28
Фото: Kremlin.ru
Источник РИА «Новости» сообщил о деталях закрытой части совещания в минобороны.

Во время закрытой части селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу поручил своему первому заместителю и генштабу детально разобраться с каждым случаем формализма и бездушия в работе с людьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Речь идет о судебных делах по денежным выплатам военнослужащим и их родственникам.

— Из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, прежде всего, военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами, — сказал министр.

По словам министра, это происходит из-за равнодушия и формализма должностных лиц, которые занимаются вопросами соцобеспечения военных и членов их семей.

Сергей Шойгу привел ряд примеров. Так в одном из военкоматов отказались признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего на основании того, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. А моряки спасательного буксира «Алтай», признанные участниками боевых действий, были вынуждены обратиться в суд, чтобы получить положенные льготы в полном объеме.

Министр обороны поручил принять жесткие меры для исключения подобных случаев.

— Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство, — сказал Сергей Шойгу и распорядился таких равнодушных чиновников отправлять в «более „горячие“ места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах».

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