Министр обороны России поручил разобраться с бездушием и формализмом

Во время закрытой части селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу поручил своему первому заместителю и генштабу детально разобраться с каждым случаем формализма и бездушия в работе с людьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве обороны.
Речь идет о судебных делах по денежным выплатам военнослужащим и их родственникам.
— Из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, прежде всего, военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами, — сказал министр.
По словам министра, это происходит из-за равнодушия и формализма должностных лиц, которые занимаются вопросами соцобеспечения военных и членов их семей.
Сергей Шойгу привел ряд примеров. Так в одном из военкоматов отказались признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего на основании того, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. А моряки спасательного буксира «Алтай», признанные участниками боевых действий, были вынуждены обратиться в суд, чтобы получить положенные льготы в полном объеме.
Министр обороны поручил принять жесткие меры для исключения подобных случаев.
— Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство, — сказал Сергей Шойгу и распорядился таких равнодушных чиновников отправлять в «более „горячие“ места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах».