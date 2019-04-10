Большинство молодежи и жителей миллионников хотят саморазвиваться - ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ был проведен 10 марта. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. В результате опроса выяснилось, что о существующих в России проектах саморазвития слышали 46% респондентов, но хотят принимать в них участие ровно половина опрошенных.
Уровень информированности о существующих в России проектах саморазвития вырос на 4%(В 2018 году - было 42%). При этом чем выше уровень образования респондентов, тем более они были информированы.
Желающих принять участие в подобных проектах стало меньше на 7% ( с 57 до50%) по сравнению с декабрем 2018 года. Больше всех хотят саморазвиваться молодежь от 18 до 24 лет (75%) и от 25 до 34 лет (70%), а также жители городов-миллионников (59%).
Почти три четверти (76%) респондентов заявили, что хотели бы, чтобы их дети или внуки стали участниками одного из проектов «Россия – страна возможностей».
Данные исследования прокомментировал руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов:
- В числе факторов, которые определяют интерес к программам саморазвития, признаваемая обществом ценность образования и их пересечение с темой успеха. В наибольшей степени на успех нацелена молодежь, но она ожидает помощи в движении к новым рубежам. Высокий уровень интереса к программам саморазвития, рефлексии усилий власти в этом направлении свидетельствует о социально одобряемом характере участия в подобных программах, особенно среди молодежи. Ключевой вопрос в какой степени предлагаемые программы содержательно соответствуют запросу и насколько массовыми они могут быть по своему охвату?