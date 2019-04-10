Большинство молодежи и жителей миллионников хотят саморазвиваться - ВЦИОМ

- В числе факторов, которые определяют интерес к программам саморазвития, признаваемая обществом ценность образования и их пересечение с темой успеха. В наибольшей степени на успех нацелена молодежь, но она ожидает помощи в движении к новым рубежам. Высокий уровень интереса к программам саморазвития, рефлексии усилий власти в этом направлении свидетельствует о социально одобряемом характере участия в подобных программах, особенно среди молодежи. Ключевой вопрос в какой степени предлагаемые программы содержательно соответствуют запросу и насколько массовыми они могут быть по своему охвату?