В Уфе сын колясочника смастерил ему пандус для передвижения в девятиэтажке

Доступная среда для уфимца-колясочника по-прежнему пока только мечта. 86-летний уфимец вот уже более 30 лет передвигается с помощью коляски. Но попасть на улицу или домой через лестницу из шести ступенек ему не под силам.
Живет он в Черниковке, на улице Вологодская, 17. Чтобы попасть в квартиру, сын смастерил ему пандус из досок. И то надо ему помогать, чтобы взобраться по пандусу.
Об этой проблеме уфимец рассказал активистам проекта «Народный контроль» «Единой России».
- Посижу на улице, затем приходится ждать возле подъезда какого-нибудь здорового мужчину, который смог бы меня подтолкнуть по этим доскам через шесть ступенек, - рассказал он.
Такая же проблема есть и в соседнем доме - №19. Здесь через многоэтажку проходит сквозная арка, где тоже есть высокая лестница из 10 ступенек. По словам уфимцев, в доме проживают молодые семьи с младенцами и детьми-инвалидами. Спускаться по лестнице – сплошная проблема.
Жильцы обращались в различные инстанции, чтобы решить вопрос, но везде пожимают плечами. По словам представителя управляющей компании, пандус можно установить лишь по желанию большинства собственников квартир. В итоге молодые мамы написали «народным контролерам».
- Проблема очень острая, ее необходимо решать. В первую очередь обратимся в администрацию района, через партийную линию будем анализировать, где можно найти средства на установку пандусов. Будем добиваться, чтобы создать все условия для передвижения, - рассказал председатель общественного совета партпроекта «Народный контроль» Алексей Прокофьев.
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