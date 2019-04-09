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В Уфе сын колясочника смастерил ему пандус для передвижения в девятиэтажке

9 апреля 2019, 14:30
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
Но самостоятельно в подъезд инвалид все равно попасть не может.

Доступная среда для уфимца-колясочника по-прежнему пока только мечта. 86-летний уфимец вот уже более 30 лет передвигается с помощью коляски. Но попасть на улицу или домой через лестницу из шести ступенек ему не под силам.

Живет он в Черниковке, на улице Вологодская, 17. Чтобы попасть в квартиру, сын смастерил ему пандус из досок. И то надо ему помогать, чтобы взобраться по пандусу.

Об этой проблеме уфимец рассказал активистам проекта «Народный контроль» «Единой России».

- Посижу на улице, затем приходится ждать возле подъезда какого-нибудь здорового мужчину, который смог бы меня подтолкнуть по этим доскам через шесть ступенек, - рассказал он.

Такая же проблема есть и в соседнем доме - №19. Здесь через многоэтажку проходит сквозная арка, где тоже есть высокая лестница из 10 ступенек. По словам уфимцев, в доме проживают молодые семьи с младенцами и детьми-инвалидами. Спускаться по лестнице – сплошная проблема.

Жильцы обращались в различные инстанции, чтобы решить вопрос, но везде пожимают плечами. По словам представителя управляющей компании, пандус можно установить лишь по желанию большинства собственников квартир. В итоге молодые мамы написали «народным контролерам».

- Проблема очень острая, ее необходимо решать. В первую очередь обратимся в администрацию района, через партийную линию будем анализировать, где можно найти средства на установку пандусов. Будем добиваться, чтобы создать все условия для передвижения, - рассказал председатель общественного совета партпроекта «Народный контроль» Алексей Прокофьев.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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