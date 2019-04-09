Европарламент заявил о проблемах сельхозсектора ЕС из-за эмбарго России

Как передает RT, по утверждению евродепутатов, больше всего пострадал садоводческий сектор, а также мясо-молочная отрасль в восточных странах-членах ЕС. В том числе, это касается Польши, государств Балтии и Финляндии.
Как заявили члены ЕС, они продолжают наблюдать за стабильностью и непрерывным падением уровня прибыльности сельскохозяйственного сектора. В частности, это относится к фруктовым и молочным хозяйствам, что угрожает перспективам развития многих компаний.
Несмотря на предпринятые ЕС меры по борьбе с кризисом в сельском хозяйстве, рынки этих государств, как и прежде, переживают сложные времена.
Евродепутаты отмечают, что у фермеров вызывает возмущение тот факт, что им приходится терпеть убытки, причина которых - решения европейских чиновников, на которые они никак не могут повлиять и за которые не несут вины.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с каналом пояснил, что европейские производители заинтересованы в рынке России. Эксперт считает, что рынок РФ представляет собой «идеальное направление» для европейского сельскохозяйственного экспорта.