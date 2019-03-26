Время детской радости: Куда пойти в каникулы с ребенком в Уфе

Posted 26 марта 2019, 05:36
Published 26 марта 2019, 05:36
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
С наступлением весны в уфимском музее «ИНТЕЛЛЕКТУС» начали происходить особенные чудеса. Только в этом удивительном месте вы сможете стать непосредственным участником уникального события под названием «Тотальная заморозка». Так называется новейшее, эксклюзивное, абсолютно научное, невероятно интересное и красивое крио-шоу.
С научной точки зрения, этот процесс представляет собой применение жидкого азота, температура которого составляет минус 196 градусов по шкале Цельсия. Но с точки зрения чудес, в итоге достигаются удивительные результаты!
Можно легко заколотить резиновый гвоздь, взорвать пластиковую бутылку, или вдребезги разбить настоящий цветок.
Гости на собственном опыте убедятся в справедливости законов физики. При этом во время шоу ни один снеговик и холодильник не пострадают.
Начало шоу в 14:00 и 16:00.
И это шоу – далеко не единственное, которое можно посмотреть и принять в нем участие в музее «ИНТЕЛЛЕКТУС»!
Адрес: г. Уфа, ул. С. Перовской, 52/2, 3-й этаж, ТЦ «Южный полюс».
Телефон: (347) 246-34-34.
Расписание мероприятий можно посмотреть здесь.
Билеты можно купить прямо на сайте.
Пока родители занимаются шопингом, дети не должны терять время зря! Для них приготовлены позитивные и полезные развлечения под руководством опытных и внимательных педагогов. Можно сделать открытку своими руками, талисман супергероя, куклу из деревянной ложки, жвачку для рук и много других ценных вещей на творческом мастер-классе.
В кулинарной мастерской ребят научат готовить отличные рогалики, пицца, печеньки, кексики и даже пельмешки – вот родители-то удивятся!
Каждое воскресенье здесь проводится для всех мастер-класс по рисованию песком. На остальные мастер-классы можно записаться предварительно. На игровой площадке «JUST KIDS» можно провести незабываемый день рождения для ребенка. Вкусное угощение пополам с весельем на батуте в поролоновой ямой, в огромном лабиринте, на квестах, с пиньятой, шаром-сюрпризом и мастер-классами доставят имениннику и его гостям массу удовольствий. Чаепития проходят в отдельных комнатах.
Информация к размышлению для родителей: в подарок на детский день рождения «JUST KIDS» дарит 1000 рублей.
Работаем с 10.00 до 21.00 каждый день. Время пребывания неограничено.
Адрес: г. Уфа, улю Менделеева. 137, ТРК «Иремель», 3 этаж.
Телефон: +7-917-405-40-81.
В познавательной игротеке «Котовасия» ждут в гости ребят в любом настроении, с любыми увлечениями и в любом возрасте, даже начиная от 0 лет. Здесь гарантируют, что ваш ребенок уйдет домой веселым и довольным.
У детей тут буквально нет ни одной минутки для остановки, потому что они, словно заведенные, прыгают, бегают и скачут по горкам, батутам и другим аттракционам.
Маленькие исследователи и изобретатели смогут погрузиться в свои мысли, занявшись кварцевым песком и развивающими игрушками.
Сюжетно-ролевые игры помогут открыть в детях творческих задатки: а вдруг ваш малыш – это великий будущий актёр или режиссёр?. Интересные шоу сопровождают опытные, заражающие оптимизмом аниматоры, при этом на лицах малышни появится удивительный аквагрим.
На игровой площадке есть также помещения и столы в случае, если здесь будет отмечаться детский праздник. А такое происходит тут довольно часто!
Познавательная игротека «Котовасия»: Уфа, Верхнеторговая площадь,1, Гостиный двор, 2 этаж.
Телефон: +7-961-038-75-73.
Подробнее – на сайте.
Вы не задумывались, почему дети так любят прыжки? Вспомните себя в их возрасте! Волшебное ощущение полета – это ни с чем несравнимые удовольствие и радость!
Прыжки пробуждают в ребятах силы и желание двигаться вперед, осознание того, что им по плечу любая задача. Они охотно играют и общаются друг с другом. Попутно дети настраиваются на веселую познавательную волну – во время небольшого отдыха от подвижных игр охотно рисуют, раскрашивают, угадывают загадки и выполняют другие задания аниматоров.
Ребята собираются здесь в дружную и веселую команду. Помимо батута, здесь есть верёвочный парк, пушки, из которых можно стрелять мягкими «снарядами»и другие активные аттракционы.
Батутный центр «WOW PARK» не пустует никогда, и здесь всегда рады вам и вашим детям.
Батутный центр «WOW PARK»: Уфа, ул., Бакалинская, 27, ТРЦ «Ультра».
Телефоны: +7(347) 200-88-08, +7-937-86-222-02.
Пушистые четверолапые зверята – тоже малыши, они также любят играть, поэтому дети легко находят с ними общий язык. А если можно не просто погладить и подержать на руках смешного енота, кролика или ежика, но еще и покормить его, то восторгу вашего ребенка точно не будет предела.
В контактном зоопарке «Обнимашки» взрослые и ребята в возрасте от 0 лет могут пообщаться с ручными енотами, лисами, песцом, барсуком, кроликами, носухами, микропигами, сурикатами, декоративными ежиками и множеством других животных.
На память об этом ярком визите можно получить фотографии, которые станут отличным украшением для семейного альбома.
Ели ваш ребенок не представляет своей жизни без животных, подарите ему день рождения в контактном зоопарке. Счастье малышей будет безграничным!
Детям до трех лет вход бесплатный.
Контактный зоопарк «Обнимашки»: Уфа, Верхнеторговая площадь,1 , Гостиный двор, 2 этаж.
Уфа, ТКЦ "Ультра", 3 этаж (рядом с магазином "Читай-город"), ул.Бакалинская, 27.
Телефон: +7-965-922-48-56.
Подробности: на сайте http://obnimashki-zoo.ru, и в группе ВКонтакте.