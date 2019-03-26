Время детской радости: Куда пойти в каникулы с ребенком в Уфе

Каждое воскресенье здесь проводится для всех мастер-класс по рисованию песком. На остальные мастер-классы можно записаться предварительно. На игровой площадке «JUST KIDS» можно провести незабываемый день рождения для ребенка. Вкусное угощение пополам с весельем на батуте в поролоновой ямой, в огромном лабиринте, на квестах, с пиньятой, шаром-сюрпризом и мастер-классами доставят имениннику и его гостям массу удовольствий. Чаепития проходят в отдельных комнатах.