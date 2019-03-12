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12 вопросов о Башкирии: Чем может гордиться республика

За сто лет в истории республики было разное, но точно есть чем (и кем!) гордиться. Медиакорсеть составила тест - проверьте себя, насколько хорошо вы знаете историю Башкирии.

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