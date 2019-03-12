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12 вопросов о Башкирии: Чем может гордиться республика
12 марта 2019, 08:50
Фото: Mkset.ru
23 марта 2019 года Башкирия будет отмечать столетие со дня образования.
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12 вопросов о Башкирии: Чем может гордиться республика
За сто лет в истории республики было разное, но точно есть чем (и кем!) гордиться. Медиакорсеть составила тест - проверьте себя, насколько хорошо вы знаете историю Башкирии.
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