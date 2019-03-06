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Уфимец пойдет под суд за 18 нелегальных мигрантов

6 марта 2019, 10:28
Фото: pixabay.com
Мужчина использовал липовые документы для получения виз.

30-летний уфимец обвиняется по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Обвиняемый обеспечил незаконную легализацию пребывания в России 18 мигрантов.

С сентября 2017 по февраль 2018 года он предоставил в миграционную службу регионального МВД недостоверные сведения о привлечении указанных иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов в ООО «Башэнерготранс».

В подтверждение этому он предъявил полученные незаконным способом учредительные документы указанной компании и липовые бланки ходатайств и приглашений. Мигранты не работали в данной фирме, и обвиняемый не имел никакого отношения к её деятельности.

Когда полицейские решили проверить фактическое существование организации, обвиняемый воспользовался офисом знакомого, установив на двери табличку «Башэнерготранс».

Таким образом, 18-ти мигрантам были оформлены визы, которые дали им право незаконно пребывать на территории РФ сроком до трех лет.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения.

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