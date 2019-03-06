Цена проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит 2 000 рублей

Автомобилистам придется заплатить за возможность проехать по новому шоссе около 2 000 рублей. Об этом пишет RNS.
Представители оператора платных дорог «Автодор» отметили, что их руководитель назвал примерную общую цену проезда по всей трассе. В указанную сумму не входят скидки по транспондеру, подключение к программе лояльности с оплатой наличными и другие бонусы.
Тарифную сетку за проезд по всей платной трассе «Москва — Санкт-Петербург» представят общественности перед открытием всех частей дороги. Пока же автомобилисты могут ознакомиться лишь с ценами на проезд по отдельным участкам шоссе. Все участки трассы М-11 введут в эксплуатацию уже в этом году.
Отметим, что госкомпания «Автодор» выполняет функции оператора платных участков таких трасс, как М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и М-3 «Украина».