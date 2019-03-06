Цена проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит 2 000 рублей

Тарифную сетку за проезд по всей платной трассе «Москва — Санкт-Петербург» представят общественности перед открытием всех частей дороги. Пока же автомобилисты могут ознакомиться лишь с ценами на проезд по отдельным участкам шоссе. Все участки трассы М-11 введут в эксплуатацию уже в этом году.