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Цена проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит 2 000 рублей

6 марта 2019, 10:37
Фото: pxhere.com
Глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Автомобилистам придется заплатить за возможность проехать по новому шоссе около 2 000 рублей. Об этом пишет RNS.

Представители оператора платных дорог «Автодор» отметили, что их руководитель назвал примерную общую цену проезда по всей трассе. В указанную сумму не входят скидки по транспондеру, подключение к программе лояльности с оплатой наличными и другие бонусы.

Тарифную сетку за проезд по всей платной трассе «Москва — Санкт-Петербург» представят общественности перед открытием всех частей дороги. Пока же автомобилисты могут ознакомиться лишь с ценами на проезд по отдельным участкам шоссе. Все участки трассы М-11 введут в эксплуатацию уже в этом году.

Отметим, что госкомпания «Автодор» выполняет функции оператора платных участков таких трасс, как М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и М-3 «Украина».

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