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США продлили действие санкций против Венесуэлы

6 марта 2019, 10:36
Фото: pxhere.com
Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы.

Ограничения в отношении данной южноамериканской страны Вашингтон ввел еще весной 2015 года. Об этом пишет RNS.

По словам Трампа, политика Каракаса продолжает угрожать интересам, национальной безопасности и внешней политике США. Именно этим и обусловлено решение Белого дома продлить действие санкций в отношении Венесуэлы.

Таким образом, ограничения наложенные на Каракас продолжат действовать и после восьмого марта 2019 года. Решение о продлении санкций должно быть опубликовано в течение трех месяцев до годовщины их вступления в силу. В противном случае ограничения отменяются.

Отметим, что начиная с осени прошлого года Белый дом не раз расширял ограничения против Венесуэлы. Так санкции распространили на венесуэльскую государственную нефтяную компанию PDVSA, а также ряд министров и руководителей Министерства обороны страны.

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