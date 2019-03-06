США продлили действие санкций против Венесуэлы

Ограничения в отношении данной южноамериканской страны Вашингтон ввел еще весной 2015 года. Об этом пишет RNS.
По словам Трампа, политика Каракаса продолжает угрожать интересам, национальной безопасности и внешней политике США. Именно этим и обусловлено решение Белого дома продлить действие санкций в отношении Венесуэлы.
Таким образом, ограничения наложенные на Каракас продолжат действовать и после восьмого марта 2019 года. Решение о продлении санкций должно быть опубликовано в течение трех месяцев до годовщины их вступления в силу. В противном случае ограничения отменяются.
Отметим, что начиная с осени прошлого года Белый дом не раз расширял ограничения против Венесуэлы. Так санкции распространили на венесуэльскую государственную нефтяную компанию PDVSA, а также ряд министров и руководителей Министерства обороны страны.