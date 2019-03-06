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Представители уфимских УЖХ решили провести открытую встречу с собственниками

6 марта 2019, 05:41
Фото: Mkset.ru
11 марта в УЖХ районов Уфы состоится очередная акция «Открытый диалог».

Как рассказали в пресс-службе администрации Уфы, горожанам расскажут о деятельности организаций, дадут консультации по управлению многоквартирным домом, ответят на интересующие вопросы.

Организатор акции - Госжилнадзор республики. Во встрече планируют принять участие представители ведомства, министерства ЖКХ РБ, госкомитета по тарифам, «Регионального оператора капитального ремонта», центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ и управляющих организаций.

Все встречи пройдут 11 марта с 11. до 17.00 по следующим адресам:

– АО «УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Ухтомского, д. 17/1, тел. 281-22-44;

– ООО «ТЖХ Ленинского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Гафури, д. 101, тел.251-11-76;

– АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Пушкина, д. 85, каб.204, тел.279-91-56;

– ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Бессонова, д. 2а, (2 этаж, приемная), тел.268-10-02;

– АО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Российская, д. 41/3, (каб. 202), тел.235-25-27;

– ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Набережная р. Уфы, д. 3/4 (актовый зал), тел.236-39-00;

– ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Ульяновых, д. 59, тел.287-05-20;

– ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ» - ул. Ферина, д. 19/3, тел.238-88-55.

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