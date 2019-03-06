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Кураист Роберт Юлдашев выступил на утренней передаче Первого канала

6 марта 2019, 11:01
Народный артист Башкортостана рассказал о предстоящем концерте, посвященном к 100-летию республики.

Лидер группы «Курайсы», народный артист РБ Роберт Юлдашев 5 марта принял участие в передаче «Доброе утро» Первого канала. В нем известный музыкант рассказал о концерте «Рожденные в Башкортостане», который состоится уже сегодня, 6 марта, в Международном доме музыки в Москве.

- На этой сцене собрались мэтры из Башкортостана, как обладатели «Грэмми» Ильдар и Аскар Абдразаковы, и самое главное, Владимир Спиваков со своим оркестром, - рассказал Роберт Юлдашев.

Ведущим утренней передачи канала понравилась музыка курая – они просили музыканта несколько раз сыграть на нем. На вопрос, долго ли на нем учиться играть, музыкант ответил с шуткой:

- Чтобы научиться играть, надо родиться в Башкортостане.

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