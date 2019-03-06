Кураист Роберт Юлдашев выступил на утренней передаче Первого канала

Лидер группы «Курайсы», народный артист РБ Роберт Юлдашев 5 марта принял участие в передаче «Доброе утро» Первого канала. В нем известный музыкант рассказал о концерте «Рожденные в Башкортостане», который состоится уже сегодня, 6 марта, в Международном доме музыки в Москве.
- На этой сцене собрались мэтры из Башкортостана, как обладатели «Грэмми» Ильдар и Аскар Абдразаковы, и самое главное, Владимир Спиваков со своим оркестром, - рассказал Роберт Юлдашев.
Ведущим утренней передачи канала понравилась музыка курая – они просили музыканта несколько раз сыграть на нем. На вопрос, долго ли на нем учиться играть, музыкант ответил с шуткой:
- Чтобы научиться играть, надо родиться в Башкортостане.