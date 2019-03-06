Какими компаниями в Башкирии владеют кипрские, британские и иные офшоры

По его словам, иностранная юрисдикция дает важные преимущества. Во-первых, более мягкое, а в некоторых юрисдикциях и полностью отсутствующее налогообложение дохода акционера от участия в компании. Во-вторых, хотя сейчас это теряет свое значение по мере развития международного сотрудничества налоговых органов и все большей прозрачности офшоров, – позволяет за фасадом цепочки офшорных компаний скрывать имена подлинных владельцев. Самое важное, что иностранная юрисдикция лучше защищает права собственности, чем российская судебная система. «На Кипре, к примеру, действует право, сформулированное на основе британского. А это лучшая на сегодня правовая система для защиты собственности», - сообщил Алексей Калачев.