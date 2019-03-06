Какими компаниями в Башкирии владеют кипрские, британские и иные офшоры

Mkset составил перечень наиболее крупных компаний Башкирии, собственники или совладельцы которых зарегистрированы в зонах с низкими или нулевыми налогами. Большинство из них числятся на Кипре, который является низконалоговой юрисдикцией. В регионе насчитывается свыше 150 компаний с «офшорными учредителями». Данные были почерпнуты в СПАРК-Интерфакс и других источников.
Самым доходным предприятием в этом списке является «Башкирская содовая компания» – крупнейший российский производитель кальцинированной и каустической соды. Выручка компании за 2017 год составила почти 40 млрд рублей, чистая прибыль достигла 10,8 млрд рублей. Предприятие через АО «Башкирская химия» принадлежит кипрской компании Modisanna limited, которая, по данным СПАРК, с 27 февраля текущего года является недействующей.
Почти в два раза меньше заработал «Белорецкий металлургический комбинат», получивший 23,9 млрд рублей выручки или 1 млрд рублей чистой прибыли. Предприятие через ПАО «Мечел» на 10% принадлежит кипрской Skyblock Limited. Еще 19,86% владеет Игорь Зюзин, 14% у «Метхол». Компания занимается добычей угля, производством стали и чугуна.
В числе лидеров находится АО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», выручка которого составила 17,3 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,23 млрд рублей. Учредителем является «Фармстандарт», на 96,19% принадлежащий кипрскому ООО «Augment Investments Limited». Менее 4% у курского ОАО «Фармстандарт-Лексредства».
На 75% принадлежит кипрской Lakasa Investments Limited АО «Нефтеавтоматика». Еще 25% зарегистрировано на Филиппа Герасимова. Компания занимается разработкой автоматизированных систем управления технологическими процессами. Выполняет заказы для «Лукойла» и «Транснефти». Ее выручка по итогам 2017 года составила 8,4 млрд рублей, чистая прибыль – 1,1 млрд рублей.
Среди наиболее доходных находится ООО «Башкирская мясная компания» (БМК), принадлежащее Klorendia Holdings LTD. Выручка БМК составила 5 млрд рублей, чистая прибыль – 1,14 млрд рублей. Кипрская компания также является учредителем «Уральской мясной компании» (УМК) в Буздякском районе Башкирии. Однако в отличие от БМК, УМК отработала 2017 год с убытком в размере 13,7 млн рублей.
Уфимское ООО «Проминтех», торгующее твердым топливом, заработало в 2017 году 5,5 млрд рублей и получило чистую прибыль в размере 719,4 млн рублей. Компания на 56,7% принадлежит восьми российским гражданам, в том числе на 31,3% - Галине Мамаевой и на 8,65% - Евгению Бидило. Около 43% владеет кипрская компания «Синд Холдинг Лимитед». Этой же группе принадлежит уфимский «Башминералресурс», занимающийся добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня.
В числе крупнейших компаний с кипрским участием находится уфимский нефтетрейдер ООО «Атэк», на 74,3% принадлежащий Depannez Properties Limited, на 14,85% - Евгению Бидило и на 9,86% - Александру Григорьеву. Компания, основанная в 2001 году братьями Игорем и Евгением Бидило, работает с «Роснефтью», «Лукойлом», «Башнефтью», «Сургутнефтегазом», Shell, экспортирует нефть и нефтепродукты. Ее чистая прибыль составила 490,3 млн рублей при выручке в размере 2,75 млрд рублей.
АО «Учалинский ГОК» через уральский «УГМК-холдинг» и ОАО «УГМК» на 85% принадлежит кипрской Selmareco Limited (из которых 40% у Искандара Махмудова, 35% – у Андрея Козицына и 10% – у Андрея Бокарева), еще на 15% – кипрским Burgend Investments Limited (7,5%, бенефициар – Игорь Кудряшкин), Talberg Investments Limited (7,5%, бенефициар – Эдуард Чухлебов). УГОК заработал 20,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 302,8 млн рублей. В состав холдинга из башкирских компаний также входят «Сибайский ГОК», «Бурибаевский ГОК», «Башмедь».
Крупнейший поставщик трубопроводной и запорной арматуры для нужд «Газпрома» и оборудования для месторождений «Роснефти» – ООО «Восточная арматурная компания» – на 98% принадлежит Eastern Valve Alliance LTD и на 2% – уфимскому торговому дому «Варк». В 2017 году компания получила 160,9 млн рублей чистой прибыли при выручке в 3 млрд рублей.
Замыкает десятку наиболее доходных компаний с «офшорным участием» «Кроношпан-Башкортостан», который заработал 5,7 млрд рублей, но получил 2,1 млрд рублей чистого убытка. Деревообрабатывающее предприятие на 1,62% принадлежит трем кипрским компаниям: Krono Finance LTD, Кronoeast Finance Limited и Kronospan Holdings Russia Limited. Остальными акциями владеет уфимское ООО «Кроношпан ГМХ».
Также имеет кипрский след АО «Стеклонит» (входит в ГК «Рускомпозит»), являющееся одним из крупнейших производителей в России продукции на основе стекловолокна, и поставляющее ее, в том числе, на Шпицберген в Норвегию для «Арктикуголь». «Стеклонит» на 24% принадлежит Steklonit Holding Limited, на 23,57% – HRIMATHURS ENTERPRISES LIMITED, на 12,97% – RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED, 38,8% владеют 504 российских акционеров. В 2017 году предприятие получило 48,6 млн рублей убытка.
Оказывающее услуги в сфере бурения нефтяных и газовых скважин для «Роснефти» и «Башнефти» ООО «Петротул» на 20% принадлежит кипрской LONEHESTLE TRADING LIMITED. По 20% акций владеют Олег Рейнгард, Александр Рязанов, Ильдар Халфин и Ильдус Шайхисламов.
Также в число «кипрских» входят сеть медицинских клиник «Профилактическая медицина» («Промедицина»), холдинговая компания «Озна», ЗАО «Фирма Мир» (управляет одноименным торговым центром в Уфе), такси «Сатурн», ООО «Росевродевелопмент-Уфа» (владеет и управляет ТРК «Планета» в Уфе).
Помимо Кипра, популярностью среди предпринимателей Башкирии пользуются Сейшельские острова, на которых зарегистрированы совладельцы примерно 70 компаний, и Британские Виргинские острова – около 20. Среди последних, к примеру, ОАО «Чишминский сахарный завод», который на 35,8% принадлежит островной DETARE BUSINESS LTD, еще на 48% – кипрским AKUILINTUS HOLDINGS LTD и AVG CAPITAL PARTNERS LIMITED.
Одно из самых крупных агропромышленных предприятий России ООО «Русское зерно Уфа», входящее в «Русгрэйн Холдинг», на 1% принадлежит международной предпринимательской компании Британских Виргинских островов «Джок корпорэйшн» и на 99% - московскому ООО «Фаберже».
Учредителями ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Кашкадан», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий, являются две компании Британских Виргинских островов.
Также нашлись несколько компаний на Багамских островах, ОАЭ, Гибралтаре, владеющих долями в башкирских предприятиях.
На последнем пленарном заседании депутаты Курултая приняли поправки в закон «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан». Офшорным компаниям, не раскрывающим информацию об источнике своих средств и собственнике, теперь запрещено приобретать государственное и муниципальное имущество в Башкирии, пользоваться дополнительными льготами и гарантиями, которые предоставляются иностранным инвесторам. Целью законопроекта является попытка легализации иностранного капитала, улучшение инвестиционного климата в республике, повышение прозрачности финансовых операций, пресечение оттока капитала за рубеж.
Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев отмечает, что практика регистрации в офшорных зонах чрезвычайно распространена среди российских компаний. «Совладельцы, а иногда и основные владельцы крупных компаний самых разных отраслей – практически вся российская металлургия, значительная часть машиностроения – осуществляют свою функцию владения через юридические лица, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. И, несмотря на зарубежный адрес, обычно за ними стоят российские бизнесмены», - комментирует эксперт.
По его словам, иностранная юрисдикция дает важные преимущества. Во-первых, более мягкое, а в некоторых юрисдикциях и полностью отсутствующее налогообложение дохода акционера от участия в компании. Во-вторых, хотя сейчас это теряет свое значение по мере развития международного сотрудничества налоговых органов и все большей прозрачности офшоров, – позволяет за фасадом цепочки офшорных компаний скрывать имена подлинных владельцев. Самое важное, что иностранная юрисдикция лучше защищает права собственности, чем российская судебная система. «На Кипре, к примеру, действует право, сформулированное на основе британского. А это лучшая на сегодня правовая система для защиты собственности», - сообщил Алексей Калачев.
Кроме того, оформление владения долей в российском предприятии через компанию на Кипре позволяет более удобно структурировать сделки купли или продажи. «Переуступая зарубежную компанию, владеющую долей в российском предприятии, например, нет необходимости вносить изменения в учредительные документы самого предприятия и совершать другие регистрационные действия. При этом зарубежная прописка собственников российского предприятия не сказывается на его деятельности. Предприятия зарегистрированы в России, подчиняются российским законам и платят российские налоги», - прокомментировал Калачев.