Чем удивить любимую: варианты подарков к празднику

​Итак, смартфон есть, мессенджеры под рукой, камеры для селфи – просто отличные, музыка звучит… А вот ее удобнее слушать с беспроводными наушниками. Тут опять можете подумать сразу и о любимой, и о себе: если покупать две беспроводные Bluetooth-гарнитуры в салонах или интернет-магазине МегаФона, вторые наушники (если они разных моделей, то которые меньше по цене) обойдутся на 20% дешевле. Впрочем, эта акция касается любых аксессуаров. Так что удивляйте красивыми гаджетами – и не забывайте получать скидки и кешбэк!