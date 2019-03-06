Башкирия намерена сотрудничать с итальянскими промышленниками

Радий Хабиров предложил проработать вопрос создания представительства республики в Италии, провести осенью в одном из итальянских городов Дни Башкортостана с презентацией промышленного и экономического потенциала региона, а также поручил провести переговоры с авиакомпаниями по созданию регулярного прямого рейса в Европу для активизации деловых контактов.