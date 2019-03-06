Башкирия намерена сотрудничать с итальянскими промышленниками

5 марта в Доме Республики подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Башкирии и Ассоциацией итальянских промышленников в России Confindustria Russia, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. Документ подписали врио Главы региона Радий Хабиров и президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.
Меморандум направлен на выстраивание и развитие взаимовыгодных отношений в экономической, научной и технологической сферах, выявление новых сфер экономического сотрудничества и возможностей для бизнеса, поддержку проектов производственной и коммерческой локализации.
По словам Эрнесто Ферленги, наиболее перспективными направлениями для развития сотрудничества являются фармацевтика, сельское хозяйство, нефтесервисная отрасль. Кроме того, необходимо укреплять культурное взаимодействие.
Радий Хабиров предложил проработать вопрос создания представительства республики в Италии, провести осенью в одном из итальянских городов Дни Башкортостана с презентацией промышленного и экономического потенциала региона, а также поручил провести переговоры с авиакомпаниями по созданию регулярного прямого рейса в Европу для активизации деловых контактов.