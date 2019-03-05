Жители Чечни больше других россиян довольны услугами ПФР

По словам Ахмадова, пожилые люли пользуются в Чечне огромным уважением, сегодня ПФ обслуживает свыше 417 тысяч пенсионеров и полностью перешел на современные технологии и оборудование. Внедряются и собственные разработки, например, сервис «Видеоприемная руководства», который позволяет связаться с руководителем того или иного отделения по видеосвязи, чтобы высказать замечание по работе. Идея уже понравилась «в верхах», ее могут перенять на федеральном уровне. Также в арсенале ПФ региона «Вотсап-консультант», он позволяет задать вопрос любому сотруднику отделения.