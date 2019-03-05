Жители Чечни больше других россиян довольны услугами ПФР

Огромную роль в процессе сыграл глава регионального отделения ПФР Мохмад-Эми Ахмадов. Беседуя с журналистом «Новых известий» он рассказал, что к мирной жизни регион вернулся только в 2000 году, когда республику возглавил Ахмат Кадыров. Сразу же отделение Пенсионного фонда в Ленинском районе Грозного, им руководил Ахмадов
Территорию около здания ПФР неоднократно бомбили. Ахмадов понимал, что нужно спасти архив, он вывез его к себе домой в Шали. Это едва не стоило ему жизни: «федералы», пришедшие на зачистку, решили, что наткнулись на документы боевиков Дудаева, поэтому прозвучал приказ расстрелять Ахмадова. Один из офицеров согласился посмотреть документы, увидев пенсионные дела, он приказ отменил. Позднее архив перевезли в Грозный.
В то неспокойное время сотрудникам Пенсионного фонда республики самим приходилось развозить деньги старикам. От внимания грабителей уйти было иногда непросто. Ахмадов попросил помощи у главы республики Ахмад-Хаджи Кадырова, который выделил сотрудников спецподразделений для защиты ПФ.
По словам Ахмадова, пожилые люли пользуются в Чечне огромным уважением, сегодня ПФ обслуживает свыше 417 тысяч пенсионеров и полностью перешел на современные технологии и оборудование. Внедряются и собственные разработки, например, сервис «Видеоприемная руководства», который позволяет связаться с руководителем того или иного отделения по видеосвязи, чтобы высказать замечание по работе. Идея уже понравилась «в верхах», ее могут перенять на федеральном уровне. Также в арсенале ПФ региона «Вотсап-консультант», он позволяет задать вопрос любому сотруднику отделения.
Именно в Чеченской Республике зафиксирован самый высокий уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг ПФР, для удобства граждан функционирует 20 клиентских служб. Все услуги можно получить в режиме реального времени на сайте пенсионного фонда либо портале государственных услуг.
Местные власти всегда взаимодействуют с пенсионным фондом, большую поддержку оказывает и глава региона Рамзан Кадыров. На юбилее чеченского отделения он заявил, что оно одно из самых образцовых.