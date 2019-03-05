mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Замминистра культуры Башкирии перешел на работу в мэрию Уфы

5 марта 2019, 03:45
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
В администрации башкирской столицы произошли новые кадровые изменения.

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин представил нового начальника столичного Управления культуры и искусства. Им стал 39-летний Шамиль Абдраков, который ранее занимал должность заместителя министра культуры республики. Он занял кресло Исламетдина Мамбетова, которого на прошлой неделе проводили на заслуженный отдых.

Ульфат Мустафин пояснил, что давно знает Шамиля Абдракова и сам пригласил его на работу в администрацию города.

Еще одно кадровое изменение произошло в администрации Кировского района Уфы. Ушел на заслуженный отдых заместитель главы района Андрей Яковлев.

- Я знаю Андрея Борисовича давно, он занимал в администрации Кировского района разные должности и всегда пользовался уважением и доверием коллег, - сказал Ульфат Мустафин и вручил Андрею Яковлеву почетную грамоту.

- Я - солдат, всегда готов к труду и обороне. Если я вам понадоблюсь, всегда можете на меня рассчитывать, - сообщил в ответ Андрей Яковлев.

Материалы по теме
В Бураевский район Башкирии назначили нового главу из УфыАртур Идельбаев назначен руководителем Центра развития туризма Башкирии
#Новости#Отставки и назначения#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48