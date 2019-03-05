Замминистра культуры Башкирии перешел на работу в мэрию Уфы

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин представил нового начальника столичного Управления культуры и искусства. Им стал 39-летний Шамиль Абдраков, который ранее занимал должность заместителя министра культуры республики. Он занял кресло Исламетдина Мамбетова, которого на прошлой неделе проводили на заслуженный отдых.
Ульфат Мустафин пояснил, что давно знает Шамиля Абдракова и сам пригласил его на работу в администрацию города.
Еще одно кадровое изменение произошло в администрации Кировского района Уфы. Ушел на заслуженный отдых заместитель главы района Андрей Яковлев.
- Я знаю Андрея Борисовича давно, он занимал в администрации Кировского района разные должности и всегда пользовался уважением и доверием коллег, - сказал Ульфат Мустафин и вручил Андрею Яковлеву почетную грамоту.
- Я - солдат, всегда готов к труду и обороне. Если я вам понадоблюсь, всегда можете на меня рассчитывать, - сообщил в ответ Андрей Яковлев.