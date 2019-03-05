Замминистра культуры Башкирии перешел на работу в мэрию Уфы

Сегодня, 5 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин представил нового начальника столичного Управления культуры и искусства. Им стал 39-летний Шамиль Абдраков, который ранее занимал должность заместителя министра культуры республики. Он занял кресло Исламетдина Мамбетова, которого на прошлой неделе проводили на заслуженный отдых.