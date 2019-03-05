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В Уфе суд приступил к рассмотрению уголовного дела депутата Андрея Носкова

5 марта 2019, 08:55
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Владельца группы строительных компаний ПСК-6, депутата Горсовета обвиняют в крупном мошенничестве.

Накануне, 4 марта, на судебном процессе гособвинитель зачитывал материалы уголовного дела, сообщает "Ъ-Уфа".

Предприниматель, по совместительству депутат Горсовета Уфы Андрей Носков обвиняется в неисполнении договора развития застроенной территории, ограниченной улицами 50-лет СССР, Комсомольской, Рязанской и проспектом Октября. Он также обвиняется в получении вне торгов участка без обременений в этом же квартале под высотную застройку.

По договору развития, компания “Колорит”, которой владеет Андрей Носков, должна была до 2013 года расселить жильцов аварийных двухэтажных домов в этом квартале, а на их месте построить новые высотные. Компания не провела расселение, но обманом у мэрии получила право аренды свободных от обременения участков. Об этом ранее сообщал следком Башкирии. По их данным, ущерб бюджету составил 117,84 млн рублей.

"Колорит" в 2018 году был признан банкротом, это помешало администрации Уфы взыскать с предприятия рыночную стоимость права аренды участков.

Следующее слушание по делу состоится 15 марта.

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