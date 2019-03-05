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В Уфе недостроенный ТЦ Plaza вновь выставлен на торги

5 марта 2019, 05:17
Фото: pixabay.com
Цена объекта на улице Комсомольской снижена с 120 млн руб. до 108 млн руб., заявки принимаются до 9 апреля.

Строительство объекта площадью 7,9 тыс. кв. м началось еще в 2005 году: планировалось, что это будет четырехэтажный торговый центр с гипермаркетом, трехзальным кинотеатром и боулингом. Степень готовности объекта составляет сейчас 30%.

По данным «Коммерсантъ-Уфа», аукцион проводится в рамках банкротства компании «Космострой», близкой к семье предпринимателя, владельца холдинга «Матрица» Тимура Гизатуллина. Компания была признана банкротом в 2018 году, ее задолженность перед администрацией города составляет 5,2 млн руб.

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#Новости#Строительство#Андрей Королев#Город
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