В Уфе недостроенный ТЦ Plaza вновь выставлен на торги

Строительство объекта площадью 7,9 тыс. кв. м началось еще в 2005 году: планировалось, что это будет четырехэтажный торговый центр с гипермаркетом, трехзальным кинотеатром и боулингом. Степень готовности объекта составляет сейчас 30%.