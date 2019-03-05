В Башкирии предприниматель заявил о давлении на его бизнес

- Три года назад я купил в Татышлах участок, планировал вместе с супругой, окончившей в свое время аграрный университет в Уфе, открыть свой магазин кулинарии. Тем более, у меня уже был один – тут решил расширяться. Обратился к главе района, тот отправил меня в комитет по управлению муниципальной собственностью. Где мне прямым текстом сказали – мол, бесплатно у тебя уже построен магазин, второй только за деньги открывать будешь. Видимо, подразумевали взятку. Я отказался. В конце концов, магазин я свой так и не построил, судился с администрацией районе и даже выиграл суд в Татышлах, далее судились в Верховном суде, - рассказывает Рустам.