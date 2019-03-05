В Башкирии предприниматель заявил о давлении на его бизнес

Предприниматель Рустам Тимергалиев заявил, что местные власти оказывают на него, его бизнес, а также его партнера, давление. Связано это якобы с тем, что мужчина отказался давать взятку представителям администрации.
- Три года назад я купил в Татышлах участок, планировал вместе с супругой, окончившей в свое время аграрный университет в Уфе, открыть свой магазин кулинарии. Тем более, у меня уже был один – тут решил расширяться. Обратился к главе района, тот отправил меня в комитет по управлению муниципальной собственностью. Где мне прямым текстом сказали – мол, бесплатно у тебя уже построен магазин, второй только за деньги открывать будешь. Видимо, подразумевали взятку. Я отказался. В конце концов, магазин я свой так и не построил, судился с администрацией районе и даже выиграл суд в Татышлах, далее судились в Верховном суде, - рассказывает Рустам.
Однако суд высшей инстанции предприниматель проиграл. В 2017 году Балтачевский межрайонный суд признал его постройку самовольной и обязал снести.
- Это мотивировали тем, что на этом месте проходит линия электропередач, хотя ее там нет вообще. В итоге, мне в июне 2018 года пришлось продать свой участок предпринимательнице из Пермского края Татьяне Волокитиной, - вспоминает он.
Во время судебных разбирательств, как утверждает предприниматель, осенью прошлого года в его первом магазине отключили отопление.
По словам Рустама Тимергалеева, Татьяна Волокитина планировала открыть хлебопекарню, но столкнулась с подобными же проблемами.
На его запрос в министерство земельных и имущественных отношений РБ замминистра Азамат Хасанов ответил, что органы государственной власти не вправе рассматривать и разрешать дела, уже рассмотренные судом.
- Минземимущество РБ, являясь органом исполнительной власти, не наделено полномочиями давать оценку действиям или бездействию руководителей органов местного самоуправления, которые подотчетны в своей работе только представительному органу поселения, - говорится также в ответном письме министерства от 29 декабря 2018 года.
Мужчина обращался и к врио главы республики Радию Хабирову, однако запрос вновь спустили на уровень районной администрации.
Медиакорсеть связалась с администрацией Татышлинского района.
- Насколько я знаю, есть вынесенное и вступившее в силу судебное решение, в котором четко говорится, что это — самовольная постройка. Верховный суд республики также вынес это решение и оставил его в силе. О деятельности предпринимателя мы знаем, знаем, что он не раз обращался в прокуратуру, ходил по судам, - прокомментировал начальник отдела по управлению муниципальной собственностью администрации Татышлинского района Нияз Рамазанов.
Чиновник отказался отвечать на вопросы, касающиеся взятки и порекомендовал журналисту издания обратиться к юристам администрации района.