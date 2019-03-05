Оперативников из Калининграда обвиняют в хищении янтаря

Эти действия инкриминированы оперативникам после совершения ими в августе 2017 года обыска магазина «Янтарная альтона», сообщает газета «Известия».
Дело против полицейских было возбуждено после заявления совладелицы магазина Татьяны Поповой. В его материалах говорится о том, что оперативниками был грубо нарушен УПК. Они не пустили в магазин на время обыска адвоката, изъяли якобы контрабандный янтарь на сумму 12,5 тысяч долларов, не отразив данный факт в протоколе. Согласно данным следствия, полицейские знали, что драгоценный камень находится в торговой точке на законных основаниях. При этом часть янтаря, на сумму 23 миллиона рублей, оперативники изъяли официально, а другую часть, на сумму 14 миллионов, - украли. На данный момент потерпевшей возвращен только камень, изъятый официально.
Сообщается, что полицейские провели в СИЗО год, после чего их отпустили под подписку о невыезде. Однако со службы они уволены не были и продолжают работать в МВД.
В марте прокуратурой может быть утверждено обвинительное заключение по отношению к оперативникам.
- Должностное преступление выявлено собственной безопасностью УМВД во взаимодействии с ФСБ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Проведена служебная проверка, обвиняемые сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина будет установлена судом, они понесут предусмотренную законом ответственность, и будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей