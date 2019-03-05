Оперативников из Калининграда обвиняют в хищении янтаря

Дело против полицейских было возбуждено после заявления совладелицы магазина Татьяны Поповой. В его материалах говорится о том, что оперативниками был грубо нарушен УПК. Они не пустили в магазин на время обыска адвоката, изъяли якобы контрабандный янтарь на сумму 12,5 тысяч долларов, не отразив данный факт в протоколе. Согласно данным следствия, полицейские знали, что драгоценный камень находится в торговой точке на законных основаниях. При этом часть янтаря, на сумму 23 миллиона рублей, оперативники изъяли официально, а другую часть, на сумму 14 миллионов, - украли. На данный момент потерпевшей возвращен только камень, изъятый официально.