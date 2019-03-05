Минтранс: переговоры с США по вопросам авиасообщения прошли успешно

В последние годы авиасообщение между странами осложнено. Так, в мае 2018 года США ужесточили требования, которые предъявляются к трем российским авиакомпаниям. В их числе оказался «Аэрофлот», сотрудникам которого Соединенные Штаты перестали выдавать визы. Компания является единственным перевозчиком, осуществляющим прямые рейсы из России в США.