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Минтранс: переговоры с США по вопросам авиасообщения прошли успешно

5 марта 2019, 12:21
Фото: pxhere.com
По словам главы российского Минтранса Евгения Дитриха, прошедшие с 26 по 28 февраля переговоры с США по развитию авиасообщения прошли плодотворно.

Мероприятие было организовано в Вашингтоне, сообщает газета «Известия».

Руководитель ведомства отметил, что в области расширения контактов переговоры шли достаточно успешно. Он выразил надежду, что сотрудничество между странами будет развиваться и в дальнейшем.

До этого встреча представителей авиации двух государств прошла в июне 2018 года. На переговорах обсуждались транзитные перевозки авиакомпаний США через воздушное пространство РФ.

В последние годы авиасообщение между странами осложнено. Так, в мае 2018 года США ужесточили требования, которые предъявляются к трем российским авиакомпаниям. В их числе оказался «Аэрофлот», сотрудникам которого Соединенные Штаты перестали выдавать визы. Компания является единственным перевозчиком, осуществляющим прямые рейсы из России в США.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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