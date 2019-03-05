Идеи национализма в стенах московского университета имени Пожарского

Кроме ректора, вуз отличается достаточным количеством деятелей «науки», считающих себя элитой и обладателями исключительных знаний по управлению страной. Так, одним из таких является ктитор университета Михаил Поваляев. Он заявил об иллюзорности правителей и правительства в целом. Поваляев также отметил, что аналогичная ситуация была в Смутное время. Так, ранее Д.А. Медведев, выступая в Давосе, наверняка был убежден в своем статусе правителя России. Однако, по факту это не так. Смуту необходимо закончить, подчеркивает Поваляев, и для этих целей необходима кристаллизация.