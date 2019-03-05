Идеи национализма в стенах московского университета имени Пожарского

«Новые Известия» пишут, что университет Пожарского был открыт в 2013 году на деньги Русского фонда содействия образованию и науке. Основателями вуза была поставлена цель воспитания аристократической элиты. Однако, ректор университета Алексей Савватеев неоднократно делал громкие заявления о национальных меньшинствах:
Савватеев надеется реабилитировать "классическое образование", воспитав людей, способных проникнуть во властные структуры для управления необразованными массами. Таким образом, Университет Пожарского является платформой для предполагаемых “властелинов мира”, которым можно внушить чувство собственной исключительности и избранности, развив в них ненависть к человечеству.
Кроме ректора, вуз отличается достаточным количеством деятелей «науки», считающих себя элитой и обладателями исключительных знаний по управлению страной. Так, одним из таких является ктитор университета Михаил Поваляев. Он заявил об иллюзорности правителей и правительства в целом. Поваляев также отметил, что аналогичная ситуация была в Смутное время. Так, ранее Д.А. Медведев, выступая в Давосе, наверняка был убежден в своем статусе правителя России. Однако, по факту это не так. Смуту необходимо закончить, подчеркивает Поваляев, и для этих целей необходима кристаллизация.
Руководитель магистратуры по одному из направлений Алексей Любжин открыто выражает в социальных сетях свою ненависть к человечеству в целом, добавляя при этом, что не он интересуется национальными и гендерными проблемами.
Сочетание ненависти к человечеству, непоколебимое самоощущение превосходства и желание управления тупым стадом является главным катализатором в этой ситуации. Именно такую элиту готовит своей Родине университет Дмитрия Пожарского. Несмотря статьи в уголовном законодательстве России, предусматривающие ответственность за разжигание ненависти, экстремизм, пропаганду нацизма и фашизма, работают они лишь в отношении запрещенных группировок. Вследствие пробелов в уголовном законе, действие санкций не распространяется на доморощенных "аристократов”, продолжающих продвигать фашистские взгляды среди своих студентов.