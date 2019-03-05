Forbes: наследница основателя L’Oreal признана богатейшей женщиной мира

Первый раз Майерс попала в перечень Forbes два года назад. Сейчас внучка основателя L’Oreal Эжена Шуллера входит в совет директоров компании. Мать Франсуазы Майерс Лилиан Беттанкур скончалась в 2017 году. Она попадала в перечень Forbes с 1987 года, то есть с самого начала его публикации.