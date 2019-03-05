Forbes: наследница основателя L’Oreal признана богатейшей женщиной мира

Размер ее богатства достиг 49,3 млрд долларов. Об этом информирует RNS.
Первый раз Майерс попала в перечень Forbes два года назад. Сейчас внучка основателя L’Oreal Эжена Шуллера входит в совет директоров компании. Мать Франсуазы Майерс Лилиан Беттанкур скончалась в 2017 году. Она попадала в перечень Forbes с 1987 года, то есть с самого начала его публикации.
В перечне богатейших людей мира Франсуаза Беттанкур Майерс располагается на 15-ой строчке. За минувший год ее богатства увеличились на 7,1 млрд долларов. Семье Майерс принадлежит 33% акций L’Oreal.
Богатейшим человеком на планете стал хозяин Amazon Джефф Безос. Размер его богатства составляет 131 млрд долларов. За год состояние бизнесмена выросло на 19 млрд долларов.
Полный перечень самых богатых людей мира журнал Forbes обнародует пятого марта.