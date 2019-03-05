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Адвокат Кучерена взял на контроль дело об избиении подчиненной следователем МВД

5 марта 2019, 11:46
Фото: pravo.ru
"Если сотрудник МВД или госслужащий совершает преступление, то правоприменительная практика исходит из того, что он как раз хорошо знал законы, и этот факт будет учитываться при избрании меры наказания."

Ситуацию с 38-летним бывшим начальником следственного отдела в Белорецке, который подозревается по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством», прокомментировал председатель общественного совета при МВД, известный адвокат Анатолий Кучерена, сообщает «Башинформ» со ссылкой на издание «Взгляд».

- Понятно, что когда в одном регионе происходит череда определенных событий, появляются вопросы. Что происходит в руководстве? Почему есть такие факты и почему они участились? Со стороны общественного совета при МВД я взял эту ситуацию на контроль, после разбирательства мы дадим определенные рекомендации, будут сделаны выводы министра внутренних дел — невзирая на должности и звания, — сказал Анатолий Кучерена. — Никаких поблажек потому, что он сотрудник правоохранительных органов, не будет. Если сотрудник МВД или госслужащий совершает преступление, то правоприменительная практика исходит из того, что он как раз хорошо знал законы, и этот факт будет учитываться при избрании меры наказания.

Напомним, мужчина поссорился с 23-летней подчиненной и избил ее, угрожая убийством за отказ вступить с ним в связь. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, а самого следователя уволили из органов за порочащий проступок.

Анатолий Кучерена в свое время защищал интересы артиста Иосифа Кобзона, актера Юрия Любимова, певца Григория Лепса, а также агента ЦРУ Эдварда Сноудена и других.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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