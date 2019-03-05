Адвокат Кучерена взял на контроль дело об избиении подчиненной следователем МВД

- Понятно, что когда в одном регионе происходит череда определенных событий, появляются вопросы. Что происходит в руководстве? Почему есть такие факты и почему они участились? Со стороны общественного совета при МВД я взял эту ситуацию на контроль, после разбирательства мы дадим определенные рекомендации, будут сделаны выводы министра внутренних дел — невзирая на должности и звания, — сказал Анатолий Кучерена. — Никаких поблажек потому, что он сотрудник правоохранительных органов, не будет. Если сотрудник МВД или госслужащий совершает преступление, то правоприменительная практика исходит из того, что он как раз хорошо знал законы, и этот факт будет учитываться при избрании меры наказания.