В Уфе суд на три месяца продлил содержание под стражей прокурора Гарифуллина

- Обращаю внимание на то, что другой обвиняемый по делу, Вадим Рамазанов, находится под подпиской о невыезде, хотя он как депутат и адвокат имеет огромные связи в различных судах, и несмотря на мои заявления о совершенных им преступлениях совместно с судьями Арбитражного суда уголовные дела в его отношении не возбуждаются,