В Уфе суд на три месяца продлил содержание под стражей прокурора Гарифуллина

Сегодня Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении содержания под стражей бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Суд принял решение продлить его на три месяца – до 11 июня.
В распоряжении Медиакорсети имеется аудиозапись выступления Рамиля Гарифуллина, который попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест.
Выступал он около десяти минут, вот его основные смысловые цитаты, которые говорят о несправедливости или о нарушении закона в его деле (приводим не дословно):
- Меня вынуждают оговорить сотрудников прокуратуры, однако мои доводы никем не воспринимаются, а жалобы не рассматриваются,
- За последние два месяца лично со мной было проведено всего два следственных действия, две очные ставки с Рамазановым, других действий, кроме ряда экспертиз, не проводилось,
- В ноябре суд отказал в продлении ареста до шести месяцев, а в декабре согласился продлить, налицо два противоположных решения суда по одному и тому же вопросу,
- Обращаю внимание на то, что другой обвиняемый по делу, Вадим Рамазанов, находится под подпиской о невыезде, хотя он как депутат и адвокат имеет огромные связи в различных судах, и несмотря на мои заявления о совершенных им преступлениях совместно с судьями Арбитражного суда уголовные дела в его отношении не возбуждаются,
- Еще один обвиняемый в тяжком преступлении Филиппов (бывший первый вице-мэр Уфы) также находится под подпиской о невыезде,
- Фактический заявитель по моему делу Комлев находится на свободе, в отношении него не возбуждено уголовное дело по даче взятки, и еще есть уголовное дело по обманутым дольщикам «Миловского парка», где он был фактическим руководителем. По моим данным, он имел личные встречи с руководителем следкома Русановым (бывшим – прим.) и тот гарантировал ему неприкосновенность,
- На прошлом продлении ареста мы доказали протоколами обысков, что никаких денег в размере 180 миллионов и имущества на 3 миллиарда у меня нет, эти ложные сведения распространялись с целью опорочить меня в глазах общественности и подвергнуть суд сомнениям в моей добросовестности и порядочности,
- Доводы следствия о необходимости продления ареста не подтверждены доказательствами,
- Сотрудники следственных органов ранее допустили незаконные действия, изъяв имущество у моей жены, действующей судьи, и у моего отца, бывшего судьи, не имея на то соответствующего судебного решения. Эти же сотрудники, которые раньше превысили свои полномочия, сопровождают теперь мое дело.
- Мне обещали домашний арест несколько раз: в октябре, ноябре, декабре и январе, но продлевают срок содержания под стражей в ответ на мои жалобы и заявления о привлечении к уголовной ответственности, в том числе сотрудников следственного управления,
- Я понял, что они вводят меня в заблуждение, и путем шантажа и угроз в отношении членов моей семьи пытаются выбить нужные им показания,
- Я имею несколько хронических заболеваний, они прогрессируют, домашний арест сможет повлиять на улучшение моего здоровья,
- Я не признаю вины в уголовном деле (о получении взятки – прим.) – это моя позиция.
Суд не учел всех этих доводов и продлил Рамилю Гарифуллину содержание под стражей до 11 июня 2019 года, обосновав это тяжестью преступлений, в которых его обвиняют.
Медиакорсеть следит за развитием событий. В этом резонансном деле появилось несколько важных для общества вопросов, которые нуждаются в разъяснениях. Мы готовы предоставить слово всем сторонам.
Справка. Рамиль Гарифуллин был арестован на два месяца Кировским районным судом Уфы 11 сентября по подозрению в получении 5,5 млн руб. взятки от предпринимателя-юриста, депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, сообщавшейся в СМИ, деньги прокурору передавались депутатом за покровительство в арбитражном суде компании предпринимателя Дмитрия Комлева. 2 октября на господина Гарифуллина было возбуждено еще одно уголовное, уже по подозрению в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1). По версии защиты, прокурора "подставили", инсценировав дачу взятки.