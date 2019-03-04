В Башкирии решили увеличить поддержку программы жилстройсбережений в 2,5 раза

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили ход реализации программы жилстройсбережений. Докладчик ио вице-премьера Илшат Тажитдинов сообщил, что с 1 марта снимаются ранее принятые ограничения для участников программы, желающих улучшить свои жилищные условия. Также правительство решило увеличить размер господдержки в 2,5 раза - до 235 млн руб. Этих денег хватит на 10-11 тысяч семей.
Напомним, чтобы стать участником программы жилстройсбережений, надо в течение 3-6 лет откладывать на свой счет в одном из банков (Сбербанк или Уралсиб) под 1-2 процента годовых. При этом государство будет начислять на ваш счет 30% вклада, но не более 36 тысяч рублей в год. В результате, накопив первоначальный вклад, вы сможете получить льготный ипотечный кредит: сейчас под 7% годовых, а с весны 2020 года - под 6%.
По словам Тажитдинова, с начала действия программы более 1300 семей уже улучшили свои жилищные условия по этой программе.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров, выслушав отчет, добавил, что по итогам прошлого года объем ввода жилья в республике снизился на 7%. При этом майским указом президента России поставлена задача увеличить объемы строительства жилья в 1,5 раза - до 3,7 млн кв м в год. Он попросил заинтересованные стороны усилить популяризацию программы жилстройсбережений, заметив, что правительство может и пересмотреть объемы ее финансирования.