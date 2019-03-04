В Башкирии решили увеличить поддержку программы жилстройсбережений в 2,5 раза

Напомним, чтобы стать участником программы жилстройсбережений, надо в течение 3-6 лет откладывать на свой счет в одном из банков (Сбербанк или Уралсиб) под 1-2 процента годовых. При этом государство будет начислять на ваш счет 30% вклада, но не более 36 тысяч рублей в год. В результате, накопив первоначальный вклад, вы сможете получить льготный ипотечный кредит: сейчас под 7% годовых, а с весны 2020 года - под 6%.