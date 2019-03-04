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В Башкирии налетчик обокрал двух женщин и одну из них пырнул ножом

4 марта 2019, 07:52
Фото: Mkset.ru
40-летний мужчина признался в совершении преступления.

В Бижбулякском районе по горячим следам раскрыто разбойное нападение, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Задержан мужчин, который, угрожая ножом, отобрал у двух женщин 47 и 48 лет меховые шапки и сотовый телефон. Одна из пострадавших получила ножевое ранение в щеку.

Задержан 40-летний житель Бижбулякского района. Он дал признательные показания и рассказал, что спрятала меховые шапки и телефон под мостом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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