В Башкирии налетчик обокрал двух женщин и одну из них пырнул ножом

В Бижбулякском районе по горячим следам раскрыто разбойное нападение, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Задержан мужчин, который, угрожая ножом, отобрал у двух женщин 47 и 48 лет меховые шапки и сотовый телефон. Одна из пострадавших получила ножевое ранение в щеку.
Задержан 40-летний житель Бижбулякского района. Он дал признательные показания и рассказал, что спрятала меховые шапки и телефон под мостом.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.