Тест на влияние: сможет ли Россия спасти Марию Лазареву из кувейтской тюрьмы?

Но в 2011 году экс-сотрудница KGL, которую уличили в краже 500 тысяч долларов у компании, выдвинула ложное обвинение против Лазаревой в шпионаже в пользу иностранного государства. Весной 2017 года лазареву обвинили в хищении, а в ноябре последовал арест. Ее выпустили под залог с подпиской о невыезде из кувейта. При этом требование о невыезде было связано с обвинениями в шпионаже, по которым суд так и не принял никакого решения.