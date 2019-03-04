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Тест на влияние: сможет ли Россия спасти Марию Лазареву из кувейтской тюрьмы?

4 марта 2019, 13:49
Фото: marshalazareva.com
Министр иностранных дел России сергей Лавров в начале марта совершит визиты в Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Кроме решения стратегических вопросов, в планах чиновника обсудить и освобождение находящейся в тюрьме Кувейта россиянки Марии Лазаревой, приговоренной к десяти годам колонии.

Лазарева является успешной бизнес-леди, выпускницей МГУ и магистром Пенсильванского университета, пишут «Новые известия».

Свыше 20 лет она проработала в сферах инвестиций и консалтинга со специализацией на развивающихся рынках, слиянии и поглощении. Лазарева работала в США, странах Европы и в Азии, но всегда сохраняла российское гражданство.

В Кувейте более десяти лет назад, в 2006 году, Лазарева учредила инвестиционную компанию KGL Investments. Со временем компания разрослась и стала полноценным логистическим узлом с оборотом более 100 миллионов долларов.

Но в 2011 году экс-сотрудница KGL, которую уличили в краже 500 тысяч долларов у компании, выдвинула ложное обвинение против Лазаревой в шпионаже в пользу иностранного государства. Весной 2017 года лазареву обвинили в хищении, а в ноябре последовал арест. Ее выпустили под залог с подпиской о невыезде из кувейта. При этом требование о невыезде было связано с обвинениями в шпионаже, по которым суд так и не принял никакого решения.

Главным обвинением стало содействие в растрате государственных средств в 2006-2013 годах.

Судебные заседания со множеством нарушений состоялось в мае прошлого года. Лазаревой не дали полностью ознакомиться с материалами дела: из 30 тысяч страниц 20 тысяч не были переведены на русский или английский. Минимальный срок между слушаниями назначили в 15 дней, что не позволило правозащитникам россиянки предъявить полный список аргументов защиты. При этом судом было запрещено вести перекрестный допрос свидетелей обвинения и задавать им вопросы. Главный свидетель, которой выступила бывшая ассистентка Лазаревой, похитившая полмиллиона долларов, на заседание вовсе не явилась.

Сейчас Лазарева уже год находится в тюрьме Кувейта, где условия далеки от комфорта «норвежских» колоний, но за это время ее так и не ознакомили с документами обвинения. Ее адвокат Екатерина Духина отметила, что бумаги им просто опасаются показывать, поскольку в этом деле исключительно административные вопросы, которые решаются через арбитраж.

Английский международный юрист в сфере права Лорд Карлайл пояснил, что тюремный срок Лазаревой является чудовищной ошибкой судебной системы. В своих публикациях в лондонской прессе он сказал, что дело над россиянкой сфабриковано и имеет политическую окраску. В Кувейт из Англии была направлена петиция в защиту бизнес-леди.

По мнению экспертов источника, подоплека дела заключается, главным образом, в недобросовестной конкуренции. Суннитская семья, стоящая во главе конкурентной компании Agility, просто хотела выдавить Лазареву с рынка, прибегнув для этого к своему авторитету. За KGL же стоит клан шиитов, который представлен в государстве лишь третью населения. А обострился конфликт двух компаний после того, как KGL начала выигрывать тендеры на логистические услуги от Минобороны (Пентагон).

В настоящее время дело приобрело и международное значения за Лазареву вступились представители Англии и Америки. Нейл Буш (сын Джорджа Буша, 41-президента США) уже планировал совершить визит в колонию Кувейта, но к Марии его не пустили. Кроме этого, с докладом касаемо нарушений в уголовном деле против представителя бизнеса выступил экс-глава ФБР Луис Фри.

Неудивительно, что и от представителей РФ ожидают участия в судьбе Марии Лазаревой — возможно, что этот вопрос поднимет Сергей Лавров в ходе встречи с эмиром Кувейта. Не исключается, что тема дойдет и до российского президента Владимира Путина, известного своей жесткой политикой защиты в отношении преследуемых по политическим и бизнес мотивам россиян.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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