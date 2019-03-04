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Президент Туркмении написал книгу о лошадях

4 марта 2019, 12:22
Фото: pxhere.com
Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил автором книги Atda wepa-da bar, sapada. Она посвящена ахалтекинским лошадям.

Название произведения дословно переводится как «У коня есть и преданность, и веселье», сообщает газета «Известия».

Книга Бердымухамедова рассказывает об истории ахалтекинской породы, методах воспитания и тренировки лошадей, а также о традициях и современных взглядах на коневодство.

Своим произведением президент сделал подарок гражданам в честь отмечаемого в апреле Национального праздника туркменского скакуна.

В библиографии Бердымухамедова - произведения, посвященные музыке, кухне, спорты, пословицам, военным, сотрудникам МВД и другим тематикам.

Последние выборы в Туркмении состоялись в 2017 году. По их итогам Бердымухамедов набрал 94,27% голосов избирателей. Согласно поправкам к конституции, срок его полномочий увеличен с пяти до семи лет.

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