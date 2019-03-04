Президент Туркмении написал книгу о лошадях

Название произведения дословно переводится как «У коня есть и преданность, и веселье», сообщает газета «Известия».
Книга Бердымухамедова рассказывает об истории ахалтекинской породы, методах воспитания и тренировки лошадей, а также о традициях и современных взглядах на коневодство.
Своим произведением президент сделал подарок гражданам в честь отмечаемого в апреле Национального праздника туркменского скакуна.
В библиографии Бердымухамедова - произведения, посвященные музыке, кухне, спорты, пословицам, военным, сотрудникам МВД и другим тематикам.
Последние выборы в Туркмении состоялись в 2017 году. По их итогам Бердымухамедов набрал 94,27% голосов избирателей. Согласно поправкам к конституции, срок его полномочий увеличен с пяти до семи лет.