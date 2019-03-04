Минобороны Германии: ракеты Китая представляют опасность для России

Таким образом, Москва имеет свой интерес в склонении Пекина к подписанию нового договора о разоружении. Об этом пишет RNS.
Глава Минобороны ФРГ признала, что российские ракеты несут угрозу европейским государствам. Новый договор о разоружении выгоден всем странам.
Напомним, второго февраля нынешнего года президент США Дональд Трамп приостановил исполнение обязательств своей страны по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон анонсировал полный выход из соглашения через полгода.
Представители Белого дома объяснили свои действия тем, что Москва не соблюдает пункты договора. От России потребовали признать свою вину. Речь в частности идет об испытаниях Минобороны РФ новых ракет 9М729. Их дальность полета нарушает положения ДРСМД.
Президент России Владимир Путин тоже заявил о выходе из соглашения. Кроме этого российский лидер выразил поддержку идеи по созданию отечественной гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
США и СССР подписали ДРСМД в 32 года назад. Документ запрещает его участникам разрабатывать и тестировать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, радиус поражения которых составляет от 500 до 5 500 километров.