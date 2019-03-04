Главы международных архитектурных бюро встретятся в России

В период со второго по пятое апреля в Москву прилетят партнер бюро Zaha Hadid Architects Хусам Шакуф, основатель мастерской Giencke & Company Фолькер Гинке и ассоциированный партнер бюро MVRDV Федор Брон. Все эти люди поучаствуют в деловой программе AlumForum.
Архитекторы с мировым именем побеседуют о выполнении нацпроектов в РФ. Речь на мероприятии зайдет об улучшении качества и работы инфраструктуры, а также экологичности и безопасности строящихся объектов.
AlumForum организован Союзом архитекторов России. Его идейным вдохновителем и учредителем является «Алюминиевая ассоциация», а генеральным партнером — «Русал».