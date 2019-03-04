Главы международных архитектурных бюро встретятся в России

В период со второго по пятое апреля в Москву прилетят партнер бюро Zaha Hadid Architects Хусам Шакуф, основатель мастерской Giencke & Company Фолькер Гинке и ассоциированный партнер бюро MVRDV Федор Брон. Все эти люди поучаствуют в деловой программе AlumForum.