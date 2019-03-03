Экс-гендиректор МУЭТ Аскар Фазлыев может возглавить «Уфимский электротранспорт»

12 марта комитет кредиторов МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) должен утвердить кандидатуру гендиректора вновь создаваемого АО «Уфимский электротранспорт». На эту должность предложены замглавы администрации Калининского района Уфы по экономике, бывший гендиректор МУЭТ Аскар Фазлыев и исполнительный директор МУЭТ Уфы Александр Рябов, следует из материалов, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В пользу Фазлыева сообщается, что он имеет большой юридический опыт, в том числе в процедурах банкротства.