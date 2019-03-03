Экс-гендиректор МУЭТ Аскар Фазлыев может возглавить «Уфимский электротранспорт»

12 марта комитет кредиторов МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) должен утвердить кандидатуру гендиректора вновь создаваемого АО «Уфимский электротранспорт». На эту должность предложены замглавы администрации Калининского района Уфы по экономике, бывший гендиректор МУЭТ Аскар Фазлыев и исполнительный директор МУЭТ Уфы Александр Рябов, следует из материалов, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В пользу Фазлыева сообщается, что он имеет большой юридический опыт, в том числе в процедурах банкротства.
Напомним, в 2017 году в МУЭТ начались процедуры банкротства. В июле 2018 года в отношении предприятия введено внешнее управление сроком на 18 месяцев. Арбитражным управляющим назначен Аркадий Титов. Сумма требований кредиторов в тот момент оценивалась в 610 млн рублей.