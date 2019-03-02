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В Башкирии прокуратура выявила нарушения в работе инспекторов ГИБДД

2 марта 2019, 08:19
Фото: Mkset.ru
За год выявлено более 190 нарушений закона.

Прокуратура Башкирии обнародовала итоги проверок республиканского ГИБДД за прошлый год и рассказала о тех нарушениях закона, которые были выявлены. Всего за год было обнаружено более 160 нарушений законодательства об административных правонарушениях в деятельности регионального управления ГИБДД.

Перечислим наиболее характерные. Так, инспекторы в ряде случаев завышали квалификацию совершённых водителями правонарушений.

Например, если автовладелец забыл дома свой страховой полис, на него могли составить протокол за управление транспортом без заключения договора ОСАГО. Или если он выехал без водительских права, то водителя могли привлечь к ответственности по более строгой части статьи 12.3 КоАП РФ - и задерживали автомобиль.

Были и случаи, когда за использование телефонов во время движения могли наказать по несуществующей статье кодекса.

- По итогам проверки в адрес начальника Управления ГИБДД МВД по республике внесено представление, по результатам рассмотрения которого работа инспекторов ДПС скорректирована, 6 должностных лиц Госавтоинспекции подвергнуты дисциплинарным взысканиям, - сообщили в прокуратуре Башкирии.

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