В Башкирии прокуратура выявила нарушения в работе инспекторов ГИБДД

Прокуратура Башкирии обнародовала итоги проверок республиканского ГИБДД за прошлый год и рассказала о тех нарушениях закона, которые были выявлены. Всего за год было обнаружено более 160 нарушений законодательства об административных правонарушениях в деятельности регионального управления ГИБДД.