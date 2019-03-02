Радий Хабиров поручил выставить посты на границе Башкирии для охраны леса

1 марта в Караидельском районе прошел Республиканский лесной форум, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
На форуме выступил и глава региона Радий Хабиров, до этого он проехался по району, пообщался с участниками рынка и пришел к ряду выводов, которые он и озвучил на форуме.
Во-первых, он поручил министерству природопользования и экологии совместно с министерством лесного хозяйства установить пункты службы весового контроля на основных трассах – приграничных выходах с территории Башкирии
Во-вторых, он предложил госкомитету по информатизации совместно с минлесхозом начать работу по внедрению интерактивной геокарты с включением информации о местах заготовки древесины, участках, на которых проводятся лесохозяйственные, в том числе лесовосстановительные, мероприятия, сведений о свободных от аренды участках.
- Это очень простая история, которую два наши ведомства, полагаю, в состоянии исполнить, сказал он. - Я не называю сроков. Вы сами подумайте и внесите предложения, в течение какого времени это реально выполнить. Это должен быть простой инструмент, доступный каждому жителю нашей республики. Возможности для этого у нас есть в рамках взаимодействия с Роскосмосом или с другими структурами.
В третьих, по словам Хабирова, в этом году необходимо внедрить цифровую идентификацию договоров купли-продажи лесных насаждений путем QR-кодирования, запустить механизм биржевой торговли древесиной и продукцией её переработки.
Еще одно поручение Радий Хабиров дал правительству республики - пересмотреть существующий порядок предоставления древесины, закрепив (с учётом целого ряда обстоятельств) право получения леса только за теми гражданами, у которых имеются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
Одновременно с этим предлагается расширить категорию граждан, для которых лес будет предоставляться на льготных условиях.
- Посмотрите вместе с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения круг людей, которые нуждаются и, что очень важно, смогут этот дом достроить, довести до конца, - сказал он. - Наведите порядок в этой сфере, чтобы движение в очереди всё-таки пошло.
По словам Радия Хабирова, в Башкирии около 12 тысяч граждан стоят в очереди на получение леса для строительства дома. В то же время, даже получив право на вырубку леса для этих целей, людям сложно построить дом. По госпрограмме «Домокомплект» за год в Башкирии было выдано всего 60 домокомплектов.
- Одним из ключевых и нерешённых пока вопросов остаётся развитие глубокой переработки леса, - высказался Радий Хабиров. - Предлагаю, во-первых, провести полный мониторинг выполнения арендаторами договорных обязательств. Как я уже сказал, предоставленный для промышленной переработки лес часто перепродаётся. Нужно прекращать договорные отношения с такими недобросовестными арендаторами.
- Во-вторых, надо пересмотреть порядок передачи лесных ресурсов в аренду, - добавил он. - Сегодня лесозаготовители привели такой пример, что на прошедшем недавно аукционе в Караидельском районе выиграла компания, которая 20 лет занимается поставкой компьютеров и разработкой программного обеспечения. Это то, что мы проводим через аукцион. Предлагаю вместо аукционов проводить конкурсный отбор заявителей и, конечно, выбирать тех, у кого есть оборудование для переработки древесины.
Также Радий Хабиров поручил правительству подготовить предложения по дополнительным изменениям в программу, чтоб республика могла субсидировать покупку и лесоперерабатывающего оборудования.
Врио главы Башкирии поручил министерству лесного хозяйства провести полный мониторинг лесопосадок прошлых лет. Для того, чтобы там, где будут зафиксированы факты плохого качества или гибели посадок, лесопользователи восстановили эти площадки.
- Поручаю правительству разработать подпрограмму поддержки молодых специалистов лесного сектора по примеру подобных программ в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, - сказал он. - Либо мы им субсидируем покупку жилья, либо выделяем определённую сумму денег, как по программе «Земский доктор».
– Главное, о чём мы сегодня договорились, – неприкосновенных крупных арендаторов лесных участков в республике больше нет. В случае нарушения законодательства будем разбираться, – подчеркнул руководитель региона в беседе с журналистами.
Следующий Республиканский лесной форум пройдет через год в Зилаирском районе.