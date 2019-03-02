Радий Хабиров поручил выставить посты на границе Башкирии для охраны леса

- Это очень простая история, которую два наши ведомства, полагаю, в состоянии исполнить, сказал он. - Я не называю сроков. Вы сами подумайте и внесите предложения, в течение какого времени это реально выполнить. Это должен быть простой инструмент, доступный каждому жителю нашей республики. Возможности для этого у нас есть в рамках взаимодействия с Роскосмосом или с другими структурами.