В знак любви и восхищения: Выбираем правильные подарки для женщин к 8 Марта

Если девушки и женщины, для которых вы выбираете подарки, любят приключения и адреналин, то для них отличным вариантом подарка может стать сертификат от первой квест-компании в Уфе «Выход №3». Задания увлекательные и самые неожиданные, смысл которых заключается в том, чтобы команда в составе от двух до четырех человек смогла выбраться из запертого помещения с помощью головоломок, замков и подсказок за 60-70 минут.