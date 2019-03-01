В знак любви и восхищения: Выбираем правильные подарки для женщин к 8 Марта

Posted 1 марта 2019,, 05:07
Published 1 марта 2019,, 05:07
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Весна для салона красоты «Ноктюрн» — знаковое время. Нынешней весной салону исполняется 11 лет. Изначально он начал работать как нейл-бар, но постепенно спектр услуг расширялся.
Сейчас в этом салоне клиентам предлагают выполнить маникюр, педикюр, стрижки, окрашивание, наращивание, укрепление и дизайн ногтей, наращивание ресниц, нанонапыление бровей, татуаж, массаж и многое другое. Трудно сказать, какую процедуру здесь не делают.
К примеру, клиентам салона красоты доступны и такие процедуры, как солярий, ibx system, парафинотерапия, аппаратный пара-педикюр, эпиляция, ботокс для волос Honma Tokyo, лечение волос Beautex, экранирование волос, горячее обертывание волос, виски-пеленание, механическая чистка лица, уходовые программы для кожи, пилинг и т. д.
Безусловным преимуществом салона «Ноктюрн» является обслуживание клиентов в 4 или 6 рук. При этом дамы чувствуют себя, как минимум, светскими львицами, купающимися в роскошных условиях красивой жизни. Для Уфы такой сервис — пока редкость.
Нет сомнений, что такой подарок придется по сердцу нашим женщинам.
Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 205а.
Телефоны: +7(347)266-29-72 +7(927)236-29-72
У Школы-студии «E-Dance Studio» славная история. За 11 лет в ней прошли обучение больше 67 тысяч человек! Здесь проводятся занятия с детьми и взрослыми любого уровня подготовки.
Как считают преподаатели Школы-студии «E-Dance Studio», магия танца поможет близким людям лучше понять друг друга. Такой подарок будет полезен как мужчинам, так и женщинам. А подростки научатся изящно и легко двигаться и производить яркое впечатление.
В залах студии царят современные направления танца, диапазон — самый широкий: от восточных танцев до хип-хопа. Немало внимания уделяется также и развитию хореографических стилей.
Даже если вы совсем далеки от танцевального мира, преподаватели «E-Dance Studio» помогут освоить волшебные движения, преображающие окружающий мир.
Опыт и мастерство наставников школы-студии «E-Dance Studio», индивидуальный подход к каждому посетителю студии, прогрессивные методы обучения позволят обрести гармонию с собой и дадут ключ к пониманию других людей.
Для тех, кто не занимался раньше в школе-студии «E-Dance Studio», предоставляется возможность целую неделю заниматься бесплатно, чтобы проникнуться духом танца.
Адреса: г. Уфа, ул. Революционная, 98/1,
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 75,
г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 29,
г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 5/2,
Телефон: +7(347) 266-555-6.
Если девушки и женщины, для которых вы выбираете подарки, любят приключения и адреналин, то для них отличным вариантом подарка может стать сертификат от первой квест-компании в Уфе «Выход №3». Задания увлекательные и самые неожиданные, смысл которых заключается в том, чтобы команда в составе от двух до четырех человек смогла выбраться из запертого помещения с помощью головоломок, замков и подсказок за 60-70 минут.
Участники квеста смогут почувствовать себя в гуще экстремальных событий и проявить в полном объеме свои организаторские и интеллектуальные способности, включая особенно ценный в таких случаях дедуктивный метод.
На выбор в качестве подарка предлагаются два варианта подарочных карт:
— «Стандарт» стоимостью 2,5 тысячи рублей, включает такие увлекательные квесты, как «Темница Генриха Йона», «Шерлок Холмс», «Остаться в живых»;
— «Все включено» по 3 тысячи рублей распространяется на те же квесты, но вдобавок действует и на квест «Миньоны». Сертификат активен три месяца. Карты — 1 месяц.
В предпраздничные дни действует акция, в рамках которой все подарочные карты предлагается приобрети по 2 тысячи рублей.
Адрес: г. Уфа, ул. Краснодонская, 33.
Телефоны: +7(347)266-60-47, +7(927)236-60-47.
Массаж и другие процедуры, выполненные по оригинальным тайским методикам, укрепляют здоровье и доставляют наслаждение душе и телу. Восточный интерьер, расслабляющая музыка, экзотические ароматы заставляют клиента расслабиться, отвлечься от суеты и почувствовать себя словно в сказке.
Традиционный тайский массаж направлен на оздоровление всего организма. Тонкости тайского массажа передаются на Востоке из поколения в поколение. Как правило, на обучение техникам такого массажа уходит до 10 лет, и уважающий себя салон никогда не возьмет на работу мастера без опыта работы. В салоне «Thaispa» работают мастера, прибывшие из Таиланда. Их умелые руки избавят клиентов от физических болей, улучшить циркуляцию крови, помогут снять стресс и обрести душевное равновесие.
Мало кто знает, что с помощью тайского массажа можно скорректировать свой вес. Мастер с помощью кремов на натуральной основе интенсивно прорабатывает все проблемные зоны, включая живот, бедра и ягодицы. Сеансы такого массажа направлены на восстановление микроциркуляции крови. В результате, уже через несколько сеансов вы сможете распрощаться с досадной жировой прослойкой, исчезнет целлюлит, а кожа станет более эластичной и упругой.
Для массажистов салона спа — это не просто процедура, а настоящая философия оздоровления организма и совершенствования тела, основанная на древних ценностях и ритуалах загадочного Таиланда в сочетании с новейшими достижениями в области физиотерапии и косметологии.
Двухчасовой отпуск в тайском раю в центре города станет прекрасным презентом милым женщинам в первые дни весны, поможет им пробудиться после зимнего уныния.
Приятный бонус: в настоящее время на подарочные сертификаты в Thaispa действует акция 2+1 каждый третий сертификат в подарок.
Адреса: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 106,
г.Уфа, ул. Цюрупы, 7, отель «Sheraton».
Телефоны: +7(987) 246-246-1; +7(917) 386-00-70.
Возможность отвлечься от повседневной суеты и погрузиться с головой в обстановку современного оздоровительного комплекса станет отличным презентом для прекрасных дам. Мы имеем в виду путевку в санаторий «Радуга». Эта расположенная в черте города здравница окружены сосновым бором, в таких условиях лечение становится и полезным, и приятным.
Санаторий оснащен самым современным медицинским оборудованием для проведения различных оздоровительных и лечебных процедур.
Можно выбрать номера от эконом-класса до трехкомнатных VIP-апартаментов с сауной либо получать процедуры без проживания и после лечения отправляться на отдых домой.
Для тех же, кто после процедур останется в санатории, предоставлена возможность украсит свой досуг посещением тренажерного зала, сауны, бассейна, бильярдной или отправиться на экскурсию по Уфе.
Если забронировать две путевки, можно будет провести незабываемый отдых вместе.
Тем, кто хочет пройти курс лечения в санатории «Радуга», сообщаем, что по промокоду mkset.ru предусмотрена скидка 20% на путевки и программу лечебного голодания. Предъявлять во время оплаты.
Телефоны для бронирования номеров: (347) 254-41-48, 254-41-57, 256-25-04, 256-25-08.
Адрес санатория: 450092, г. Уфа, ул. Авроры, 14/1.
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