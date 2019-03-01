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В Уфе раскрыли убийство пропавшего две недели назад мужчины

1 марта 2019, 10:35
Фото: Mkset.ru
Он пропал без вести несколько недель назад, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

С заявлением в полицию обратилась 59-летняя уфимка, сообщив, что её сын ушел из дома в поселке "Цветы Башкирии" и уже больше недели не выходит на связь. Дома у 39-летнего мужчины осталось двое сыновей 4-х и 15-х лет.

Через некоторое время тело 39-летнего мужчины обнаружили.

По предварительным данным, уфимец поругался со своей женой и пути встретил местного дворника, с которым начал распивать алкоголь в своем доме, а позже в подсобке дворника на окраине поселка, где и произошел конфликт.

Подозреваемый схватил газовый ключ и нанес им несколько ударов по потерпевшему. Затем мужчина вынес бездыханное тело на улицу и закопал в снегу рядом со стеной, где не бывает прохожих, после чего скрылся.

Подозреваемым оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 40-летний мужчина, житель села Бузовязы Кармаскалинского района. Злоумышленник прятался у себя дома, где и был задержан.

Сейчас его передали в региональное подразделение следственного комитета России.

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