В Уфе раскрыли убийство пропавшего две недели назад мужчины

С заявлением в полицию обратилась 59-летняя уфимка, сообщив, что её сын ушел из дома в поселке "Цветы Башкирии" и уже больше недели не выходит на связь. Дома у 39-летнего мужчины осталось двое сыновей 4-х и 15-х лет.
Через некоторое время тело 39-летнего мужчины обнаружили.
По предварительным данным, уфимец поругался со своей женой и пути встретил местного дворника, с которым начал распивать алкоголь в своем доме, а позже в подсобке дворника на окраине поселка, где и произошел конфликт.
Подозреваемый схватил газовый ключ и нанес им несколько ударов по потерпевшему. Затем мужчина вынес бездыханное тело на улицу и закопал в снегу рядом со стеной, где не бывает прохожих, после чего скрылся.
Подозреваемым оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 40-летний мужчина, житель села Бузовязы Кармаскалинского района. Злоумышленник прятался у себя дома, где и был задержан.
Сейчас его передали в региональное подразделение следственного комитета России.