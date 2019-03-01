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В Башкирии в 2018 году умерли 245 младенцев

1 марта 2019, 05:33
Фото: pixabay.com
В прошлом году в Башкирии погибли 12 тысяч человек трудоспособного возраста.

Показатель смертности младенцев в республике в прошлом году снизился на 105 детей по сравнению с 2017 годом, сообщил на коллегии минздрава Башкирии руководитель министерства Максим Забелин. Если в 2017 году погибли 350 младенцев, то в прошлом - 245.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» определен целевой показатель младенческой смертности к 2024 году, который составил 4,7 на тысячу родившихся живыми.

Максим Забелин также отметил, что в прошлом году 12 тысяч человек скончались в трудоспособном возрасте, при этом 80 процентов из них - мужчины.

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