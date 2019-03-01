В Башкирии в 2018 году умерли 245 младенцев

Показатель смертности младенцев в республике в прошлом году снизился на 105 детей по сравнению с 2017 годом, сообщил на коллегии минздрава Башкирии руководитель министерства Максим Забелин. Если в 2017 году погибли 350 младенцев, то в прошлом - 245.