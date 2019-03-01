В Башкирии тренера накажут за смерть 14-летней горнолыжницы

За безопасность отвечал тренер спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Мужчина знал, что горнолыжная трасса не была сертифицирована для данной дисциплины, поскольку склон был слишком крутой. Не все его опасные участки были огорожены защитными сооружениями, к тому же на них находились посторонние.