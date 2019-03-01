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В Башкирии тренера накажут за смерть 14-летней горнолыжницы

1 марта 2019, 06:05
Фото: pixabay.com
Мужчина вывел подростков на спуск, не предназначенный для конкретной дисциплины.

В Абзелиловском районе тренер несовершеннолетней спортсменки обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В январе 2018 года группа спортсменов по дисциплине горнолыжного спорта «Супер-гигант» тренировалась на склоне около озера Банное.

За безопасность отвечал тренер спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Мужчина знал, что горнолыжная трасса не была сертифицирована для данной дисциплины, поскольку склон был слишком крутой. Не все его опасные участки были огорожены защитными сооружениями, к тому же на них находились посторонние.

Несмотря на то, что рядом функционировала подходящая для «Супер-гиганта» трасса, тренер вопреки своим профессиональным обязанностям дал подросткам указание начать спуск.

В результате 14-летняя девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. В ближайшее время уголовное дело направят в Абзелиловский районный суд для рассмотрения.

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