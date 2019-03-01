СМИ: США не поддержали идею Украины направить военные суда в Керченский пролив

США все же отправили в Одессу эсминец USS Donald Cook. Данный жест должен продемонстрировать Москве, что Вашингтон оказывает Киеву поддержку на море. Представители Белого дома не исключают, что Украина все же проигнорирует их мнение и направит свои военные корабли в Керченский пролив. Иностранные СМИ сообщают, что США данный шаг очень не понравится. И сказано об этом может быть во всеуслышание.