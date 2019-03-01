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СМИ: США не поддержали идею Украины направить военные суда в Керченский пролив

1 марта 2019, 11:21
Фото: pxhere.com
Западные СМИ информируют, что предложение президента Украины Петра Порошенко направить группу боевых кораблей в Керченский пролив не получило поддержки со стороны США.

Украинскому лидеру был дан отказ, как со стороны американского вице-президента Майка Пенса, так и по другим каналам. Об этом пишет RNS.

Вашингтон не предоставит Киеву своей поддержки в случае если тот предпримет новую попытку направить военные суда в Керченский пролив. Представители США сомневаются, что инициативу Порошенко поддержат и в Евросоюзе. В случае если Украина все же решится на задуманное, то в странах Запада может произойти раскол по вопросу их общей позиции по отношению к России.

США все же отправили в Одессу эсминец USS Donald Cook. Данный жест должен продемонстрировать Москве, что Вашингтон оказывает Киеву поддержку на море. Представители Белого дома не исключают, что Украина все же проигнорирует их мнение и направит свои военные корабли в Керченский пролив. Иностранные СМИ сообщают, что США данный шаг очень не понравится. И сказано об этом может быть во всеуслышание.

Напомним, что 25 ноября 2018 года в Черном море российские боевые корабли атаковали три украинских судна. Речь идет о кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Украинских военных обстреляли с воды и с воздуха. Более крупные российские суда даже протаранили своих оппонентов. 24 моряка ВМС Украины были захвачены. Трое из них при обстрелах получили ранения.

Задержанных военнослужащих обвинили в попытке войти в Керченский пролив и выйти в Азовское море. По решению российского суда в Крыму всех захваченных украинцев бросили в СИЗО.

В отношении моряков возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы Российской Федерации».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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