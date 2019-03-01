СМИ: США не поддержали идею Украины направить военные суда в Керченский пролив

Украинскому лидеру был дан отказ, как со стороны американского вице-президента Майка Пенса, так и по другим каналам. Об этом пишет RNS.
Вашингтон не предоставит Киеву своей поддержки в случае если тот предпримет новую попытку направить военные суда в Керченский пролив. Представители США сомневаются, что инициативу Порошенко поддержат и в Евросоюзе. В случае если Украина все же решится на задуманное, то в странах Запада может произойти раскол по вопросу их общей позиции по отношению к России.
США все же отправили в Одессу эсминец USS Donald Cook. Данный жест должен продемонстрировать Москве, что Вашингтон оказывает Киеву поддержку на море. Представители Белого дома не исключают, что Украина все же проигнорирует их мнение и направит свои военные корабли в Керченский пролив. Иностранные СМИ сообщают, что США данный шаг очень не понравится. И сказано об этом может быть во всеуслышание.
Напомним, что 25 ноября 2018 года в Черном море российские боевые корабли атаковали три украинских судна. Речь идет о кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Украинских военных обстреляли с воды и с воздуха. Более крупные российские суда даже протаранили своих оппонентов. 24 моряка ВМС Украины были захвачены. Трое из них при обстрелах получили ранения.
Задержанных военнослужащих обвинили в попытке войти в Керченский пролив и выйти в Азовское море. По решению российского суда в Крыму всех захваченных украинцев бросили в СИЗО.
В отношении моряков возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы Российской Федерации».