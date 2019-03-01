«Сибайский завод буровых реагентов», ставший одной из причин смога, признан банкротом

В июне 2018 года было введено наблюдение по требованию ООО «Полидом», которому завод задолжал 10 млн рублей за поставку сырья и материалов. Временный управляющий сделал вывод, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. В настоящий момент сумма всех требований кредиторов оценивается в 41 млн рублей, следует из материалов, размещенных на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.