«Сибайский завод буровых реагентов», ставший одной из причин смога, признан банкротом

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Сибайский завод буровых реагентов» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим назначен член союза арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Северная столица» Александр Звонарев.
В июне 2018 года было введено наблюдение по требованию ООО «Полидом», которому завод задолжал 10 млн рублей за поставку сырья и материалов. Временный управляющий сделал вывод, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. В настоящий момент сумма всех требований кредиторов оценивается в 41 млн рублей, следует из материалов, размещенных на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В последние несколько месяцев работа «Сибайского завода буровых реагентов» была приостановлена, поскольку было доказано, что предприятие работает без очистного оборудования. От жителей Сибая поступали жалобы на запах жареных семечек. Причиной его стал процесс сушки лигосульфаната.