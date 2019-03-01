mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Сибайский завод буровых реагентов», ставший одной из причин смога, признан банкротом

1 марта 2019, 09:01
Фото: economy.bashkortostan.ru
Сумма всех требований кредиторов оценивается в 41 млн рублей.

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Сибайский завод буровых реагентов» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим назначен член союза арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Северная столица» Александр Звонарев.

В июне 2018 года было введено наблюдение по требованию ООО «Полидом», которому завод задолжал 10 млн рублей за поставку сырья и материалов. Временный управляющий сделал вывод, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. В настоящий момент сумма всех требований кредиторов оценивается в 41 млн рублей, следует из материалов, размещенных на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В последние несколько месяцев работа «Сибайского завода буровых реагентов» была приостановлена, поскольку было доказано, что предприятие работает без очистного оборудования. От жителей Сибая поступали жалобы на запах жареных семечек. Причиной его стал процесс сушки лигосульфаната.

Материалы по теме
В Башкирии в Сибае вновь заработал закрытый месяц назад завод буровых реагентовВ Сибае готовятся приостановить работу завода буровых реагентовВ Сибае приостановлен завод, встревоживший горожан «запахом жареных семечек»
#Новости#Карьер#Завод#Смог#Сибай#Влада Шипилова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48