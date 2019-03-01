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«Россети» переведут электросети РФ на цифровое управление к 2022 году

1 марта 2019, 16:21
Фото: kremlin.ru
Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский заявил, что энергокомпания намерена в течение трех лет перевести отечественные электросети на электронное управление. Это позволит избежать человеческого фактора и сократить количество аварий.

В пятницу, 1 марта в Кремле состоялась встреча между Павлом Ливинским и президентом России Владимиром Путиным. Глава «Россетей» и лидер страны обсудили работу энергосетей в осенне-зимний период. Об этом сообщают «Новые известия».

По словам Ливинского, современная система управления электросетями должна сделать российский электросетевой комплекс неуязвимым. Глава «Россетей» пообещал президенту к 2022 году создать такую систему.

Руководитель компании уверен, что нужно передать компьютеру управление электросетевым комплексом и тем самым исключить человеческий фактор. Люди будут вмешиваться в работу только в случае нештатных ситуаций.

Ливинский привел следующую статистику: в прошлом году число аварий в сетях сократилось на 17%, а продолжительность перебоев на 40%. В 2018 году удалось сократить потери до 9%.

В ходе разговора с президентом Ливинский напомнил об аварии, произошедшей на новогодних праздниках. Из-за шторма на Балтике сотни тысяч граждан Финляндии и Швеции остались без электроэнергии. Однако лишь немногих жителей Калининградской области затронули проблемы со светом.

Путин заявил, что как раз в это время находился в Калининграде, и в регионе действительно не было массовых отключений электричества. Глава государства высоко оценил работу сотрудников «Россетей».

Ливинский рассказал о программе развития интеллектуального учета, в рамках реализации которой будут установлены 22 миллиона счетчиков, что даст хорошую загрузку промышленности РФ. Однако внедрение новых технологий не скажется на росте тарифов, отметил руководитель «Россетей».

Ливинский входит в советы директоров ФСК ЕЭС, АО «СО ЕЭС» и «Русгидро», а также является членом президиума Российского национального комитета Мирового энергетического совета и наблюдательного совета Научно-технического совета Единой энергетической системы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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