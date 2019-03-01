«Россети» переведут электросети РФ на цифровое управление к 2022 году

В пятницу, 1 марта в Кремле состоялась встреча между Павлом Ливинским и президентом России Владимиром Путиным. Глава «Россетей» и лидер страны обсудили работу энергосетей в осенне-зимний период. Об этом сообщают «Новые известия».
По словам Ливинского, современная система управления электросетями должна сделать российский электросетевой комплекс неуязвимым. Глава «Россетей» пообещал президенту к 2022 году создать такую систему.
Руководитель компании уверен, что нужно передать компьютеру управление электросетевым комплексом и тем самым исключить человеческий фактор. Люди будут вмешиваться в работу только в случае нештатных ситуаций.
Ливинский привел следующую статистику: в прошлом году число аварий в сетях сократилось на 17%, а продолжительность перебоев на 40%. В 2018 году удалось сократить потери до 9%.
В ходе разговора с президентом Ливинский напомнил об аварии, произошедшей на новогодних праздниках. Из-за шторма на Балтике сотни тысяч граждан Финляндии и Швеции остались без электроэнергии. Однако лишь немногих жителей Калининградской области затронули проблемы со светом.
Путин заявил, что как раз в это время находился в Калининграде, и в регионе действительно не было массовых отключений электричества. Глава государства высоко оценил работу сотрудников «Россетей».
Ливинский рассказал о программе развития интеллектуального учета, в рамках реализации которой будут установлены 22 миллиона счетчиков, что даст хорошую загрузку промышленности РФ. Однако внедрение новых технологий не скажется на росте тарифов, отметил руководитель «Россетей».
Ливинский входит в советы директоров ФСК ЕЭС, АО «СО ЕЭС» и «Русгидро», а также является членом президиума Российского национального комитета Мирового энергетического совета и наблюдательного совета Научно-технического совета Единой энергетической системы.