Провожая зиму: Как и где Уфа отметит Масленицу

В Уфе масленичные гуляния пройдут 9 и 10 марта во всех районах города, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Начнутся народные гуляния 9 марта на трех площадках. Главная «Масленица» пройдет на территории торгово-развлекательного центра «Мега» (ул. Рубежная, 174).
Орджоникидзевский район организует народные гуляния на площадь имени Серго Орджоникидзе (ул. Первомайская, 19). Демский – в районном парке культуры и отдыха (Островского, 12/2). Начало мероприятий – в 12.00 часов.
10 марта Масленица пройдет в шести районах Уфы. Горожан ждут веселые игры со скоморохами, и, конечно, главное угощение праздника – традиционные русские блины.
Калининский район: Федоровский дом культуры (ул. Галечная, 9) и парк культуры и отдыха «Первомайский» (ул. Машиностроителей, 17). Начало – в 12.00 часов.
Орджоникидзевский район: сквер перед Башкирским государственным театром кукол (пр. Октября, 158) в 12.00 часов и дом культуры «Заря» (пос. Новые Черкассы, ул. Гагарина, 11) в 16.00 часов.
Октябрьский район: ипподром «Акбузат» (ул. Менделеева, 217 А) и Нагаевский дом культуры (с. Нагаево, ул. Советская, 13/1). Начало – в 12.00 часов.
Советский район: парк имени Ивана Якутова (ул. Ленина, 65/3) в 12.00 часов.
Кировский район: Искинский дом культуры (д. Искино) в 11.00 часов, пляж «Солнечный» (напротив Монумента Дружбы) в 13.00 часов, парковка перед торгово-культурным центром «Ультра» (ул. Бакалинская, 27) в 14.00 часов, площадь перед Конгресс-холлом (ул. Заки Валиди, 2) в 16.00 часов.
Ленинский район: площадка перед сквером «Волна» в микрорайоне «Затон» и стадион «Нижегородец» (микрорайон «Нижегородка», ул. Рижская, 5). Начало – в 12.00 часов.