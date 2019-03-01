Провожая зиму: Как и где Уфа отметит Масленицу

Кировский район: Искинский дом культуры (д. Искино) в 11.00 часов, пляж «Солнечный» (напротив Монумента Дружбы) в 13.00 часов, парковка перед торгово-культурным центром «Ультра» (ул. Бакалинская, 27) в 14.00 часов, площадь перед Конгресс-холлом (ул. Заки Валиди, 2) в 16.00 часов.