Главный генетик рассказал о ситуации с заболеваемостью в России

Он рассказал, что в 2018 году центр провел исследование, по результатам которого обнаружилось, что в Чечне значительно более высокая частота тирозинемии I типа — один случай на 15 тысяч новорожденных. При этом в мире эта болезнь встречается на порядок реже, всего один случай на 100–150 тысяч новорожденных. В Республике Дагестан частота мукополисахаридоза IV типа — один случай на 20 тысяч младенцев. А в мире — один случай на 300 тысяч новорожденных.