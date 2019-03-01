Главный генетик рассказал о ситуации с заболеваемостью в России

Так, в республике Чечня заболеваемость тирозинемией I типа (вызывает рак и цирроз печени) в десять раз превышает мировую, в Дагестане мукополисахаридоз IV типа (тяжелая деформация скелета) встречается в 15 раз чаще, чем в мире, в Чувашии высокая частота наследственного остеопетроза (мраморная болезнь), пишут «Известия».
В Министерстве здравоохранения считают, что следует расширить неонатальный скрининг по всей России еще на 29 патологий. О причинах роста генетических заболеваний в интервью источнику рассказал глава Медико-генетического научного центра Минздрава, главный генетик страны Сергей Куцев.
Он рассказал, что в 2018 году центр провел исследование, по результатам которого обнаружилось, что в Чечне значительно более высокая частота тирозинемии I типа — один случай на 15 тысяч новорожденных. При этом в мире эта болезнь встречается на порядок реже, всего один случай на 100–150 тысяч новорожденных. В Республике Дагестан частота мукополисахаридоза IV типа — один случай на 20 тысяч младенцев. А в мире — один случай на 300 тысяч новорожденных.
Куцев добавил, что специалисты центра поэтапно обследуют все регионы РФ. По его словам, это крайне важно, чтобы понять, какое требуется медико-генетическое консультирование и какие меры следует принимать региональным министерствам здравоохранения. Так, в Чувашии уже давно работают центры профилактики и лечения наследственного остеопетроза при помощи трансплантации костного мозга. Чем раньше проведут трансплантацию, тем она будет эффективнее, пояснил главный генетик.