mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный генетик рассказал о ситуации с заболеваемостью в России

1 марта 2019, 12:37
Фото: pxhere.com
Пять процентов населения России страдает генетическими заболеваниями, но в ряде регионов ситуация стоит особо остро.

Так, в республике Чечня заболеваемость тирозинемией I типа (вызывает рак и цирроз печени) в десять раз превышает мировую, в Дагестане мукополисахаридоз IV типа (тяжелая деформация скелета) встречается в 15 раз чаще, чем в мире, в Чувашии высокая частота наследственного остеопетроза (мраморная болезнь), пишут «Известия».

В Министерстве здравоохранения считают, что следует расширить неонатальный скрининг по всей России еще на 29 патологий. О причинах роста генетических заболеваний в интервью источнику рассказал глава Медико-генетического научного центра Минздрава, главный генетик страны Сергей Куцев.

Он рассказал, что в 2018 году центр провел исследование, по результатам которого обнаружилось, что в Чечне значительно более высокая частота тирозинемии I типа — один случай на 15 тысяч новорожденных. При этом в мире эта болезнь встречается на порядок реже, всего один случай на 100–150 тысяч новорожденных. В Республике Дагестан частота мукополисахаридоза IV типа — один случай на 20 тысяч младенцев. А в мире — один случай на 300 тысяч новорожденных.

Куцев добавил, что специалисты центра поэтапно обследуют все регионы РФ. По его словам, это крайне важно, чтобы понять, какое требуется медико-генетическое консультирование и какие меры следует принимать региональным министерствам здравоохранения. Так, в Чувашии уже давно работают центры профилактики и лечения наследственного остеопетроза при помощи трансплантации костного мозга. Чем раньше проведут трансплантацию, тем она будет эффективнее, пояснил главный генетик.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48