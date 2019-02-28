Вышел трейлер исторического фильма Булата Юсупова о Башкирии «Первая Республика»

В их числе писатели Даут Юлтый, Габдулла Амантай, первая башкирская женщина-романист Хадия Давлетшина, основатель башкирского национального театра Валиулла Муртазин-Иманский, композитор Газиз Альмухаметов, актриса Зайтуна Бикбулатова, реформатор национального театра Макарим Магадеев и другие. Героем, объединившим в фильме время и судьбы, стал один из первых главных редакторов газеты «Башкортостан» Касим Азнабаев. Его сыграл актер и каскадер Роберт Елкибаев.