Вышел трейлер исторического фильма Булата Юсупова о Башкирии «Первая Республика»

Фильм основан на реальных исторических событиях, происходивших в Башкирии в 20-50-е годы ХХ века, и расскажет не только о становлении республики, но и о выдающихся башкирских общественно-политических деятелях, ученых, композиторах, писателях.
В их числе писатели Даут Юлтый, Габдулла Амантай, первая башкирская женщина-романист Хадия Давлетшина, основатель башкирского национального театра Валиулла Муртазин-Иманский, композитор Газиз Альмухаметов, актриса Зайтуна Бикбулатова, реформатор национального театра Макарим Магадеев и другие. Героем, объединившим в фильме время и судьбы, стал один из первых главных редакторов газеты «Башкортостан» Касим Азнабаев. Его сыграл актер и каскадер Роберт Елкибаев.
Напомним, в 2017 году Булат Юсупов снял на грант главы Башкирии (9 млн руб) байопик «Бабич», который стал первой частью проекта, посвященного становлению Республики Башкортостан. Сборы фильма, по данным ЕАИС, составили 495 тыс руб. «Первая республика» логически продолжает эту тему.
В качестве своей главной задачи авторы фильма называют достоверное и доступное отражение периода истории. Авторы сценария те же, что и у «Бабича» - народная артистка России и Башкирии Тансулпан Бабичева и преподаватель башкирского языка, научный консультант Гульсясяк Саламатова. Продюсером фильма выступил директор кинокомпании «Живая лента» Леонид Филинов.
Прокат в Уфе стартует 17 марта в кинотеатрах «Ultra» и «Простор», с 18 марта – в «Родине». В дальнейшем киностудия «Живая лента» планирует организовать ряд бесплатных и коммерческих показов по региону. Также в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан фильм покажут в Москве и Петербурге.