В Уфе взяты под охрану четыре исторических здания на улице Октябрьской революции

Под охрану взяты «Комитет попечительства о бедных» (второе здание в усадебном комплексе, д. 27/1) постройки второй половины 19 века. В реестре он будет числиться как «Восточный дом Ушковой Е. К.» первой половины 20 века (д. 27а).