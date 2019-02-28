В Уфе взяты под охрану четыре исторических здания на улице Октябрьской революции

Башкультнаследие включило в единый госреестр памятников истории и культуры четыре выявленных объекта культурного наследия на улице Октябрьской революции, сообщается на портале правовой информации. Под охрану взяты дома №№ 23, 25, 25/1 и 27а.
Под охрану взяты «Комитет попечительства о бедных» (второе здание в усадебном комплексе, д. 27/1) постройки второй половины 19 века. В реестре он будет числиться как «Восточный дом Ушковой Е. К.» первой половины 20 века (д. 27а).
«Усадьба Ушковой Е. К.» 1880-го года постройки (д. 25/1) включена как «Восточный дом усадьбы Лапиной Ю. В.» конца 19-начала 20 века (д. 25/1).
«Усадьба Ушковой Е. К.: Кирпичный дом» 1880-го года постройки (д.25) включена как «Западный дом усадьбы Лапиной Ю. В.» начала 20 века (д. 25).
«Усадьба Лапиной Ю. В. (дом западный)» конца 19 века (д. 23) как «Западный дом усадьбы Ольшевских» (д. 23). Предметами охраны являются сами здания и их местоположение.