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В Уфе нашумевшее дело цирка-шапито передали в суд

28 февраля 2019, 13:18
Фото: Mkset.ru
Прокуратура утвердила обвинительное заключение за злостное неисполнение судебного акта.

Директор цирка-шапито, располагавшегося на улице Жукова обвиняется по статье «Злостное неисполнение судебного акта», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ранее мы уже писали, что при эксплуатации шапито допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Административно-офисные помещения, касса, фойе цирка и кладовая не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании не было необходимого количества эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючими материалами. Также не был разработан план эвакуации животных в случае пожара.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений. На время судебного разбирательства цирк закрыли, но директор заведения продолжил продавать билеты и проводить цирковые представления.

В результате в январе 2019 года приставы вынуждены были остановить представление и повторно опечатали цирк, а также возбудили в отношении его руководителя уголовное дело.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения.

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