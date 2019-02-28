В Уфе нашумевшее дело цирка-шапито передали в суд

Директор цирка-шапито, располагавшегося на улице Жукова обвиняется по статье «Злостное неисполнение судебного акта», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Ранее мы уже писали, что при эксплуатации шапито допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности.
Административно-офисные помещения, касса, фойе цирка и кладовая не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании не было необходимого количества эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючими материалами. Также не был разработан план эвакуации животных в случае пожара.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений. На время судебного разбирательства цирк закрыли, но директор заведения продолжил продавать билеты и проводить цирковые представления.
В результате в январе 2019 года приставы вынуждены были остановить представление и повторно опечатали цирк, а также возбудили в отношении его руководителя уголовное дело.
Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения.