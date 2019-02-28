В Уфе нашумевшее дело цирка-шапито передали в суд

Административно-офисные помещения, касса, фойе цирка и кладовая не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании не было необходимого количества эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючими материалами. Также не был разработан план эвакуации животных в случае пожара.