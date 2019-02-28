В Уфе может появиться постоянно действующая редакция Книги памяти

В Уфе на коллегии управления по делам архивов Башкирии депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев инициировал проект по созданию 23-го тома Книги памяти по источникам, неиспользованным при подготовке ранее изданных томов, сообщает «Башинформ» со ссылкой на управление по делам архивов РБ.
Выявлять архивные документы будут в Национальном архиве и муниципальных архивах Башкирии. Доктор исторических наук, председатель Башкирского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов Айсылу Юнусова предложила обратиться к врио главы республики о создании постоянно действующей редакции Книги памяти в связи с тем, что работа по выявлению погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны продолжается.