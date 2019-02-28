mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе может появиться постоянно действующая редакция Книги памяти

28 февраля 2019, 07:13
Фото: gasrb.ru
Председатель Башкирского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов предложила обратиться с такой идеей к Радию Хабирову.

В Уфе на коллегии управления по делам архивов Башкирии депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев инициировал проект по созданию 23-го тома Книги памяти по источникам, неиспользованным при подготовке ранее изданных томов, сообщает «Башинформ» со ссылкой на управление по делам архивов РБ.

Выявлять архивные документы будут в Национальном архиве и муниципальных архивах Башкирии. Доктор исторических наук, председатель Башкирского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов Айсылу Юнусова предложила обратиться к врио главы республики о создании постоянно действующей редакции Книги памяти в связи с тем, что работа по выявлению погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны продолжается.

Материалы по теме
В Уфе в честь праздника ветераны ВОв не платят за проезд в трамваях и троллейбусахВ Башкирию поступили поздравления Владимира Путина ветеранам ВОВУфимцам покажут раритетные открытки и новогодние игрушки времен ВОВ
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48